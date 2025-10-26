1살 아기 아파서 울부짖는데…팔에 ‘문신’ 새긴 충격적 이유

러시아에서 부모가 1살 아기에게 강제로 문신을 새기는 충격적인 사건이 발생했다.

23일(현지시간) 영국 더선은 자신들의 한 살짜리 아기의 팔에 문신을 새긴 러시아 부부의 사연을 전했다.

이들 부부는 자신의 아기가 울음을 터뜨리는데도 불구하고 아기의 몸을 억지로 붙잡은 채 타투이스트에게 문신을 하게 했다. 결국 아기의 팔에는 'Mellstroy-Game(멜스트로이 게임)'이라는 문자가 새겨졌다.

이들 부부가 아기한테 문신을 새긴 이유는 황당했다. 한 유명 스트리머의 온라인 콘테스트에 참가하기 위한 것으로 알려졌다.

아기의 팔에 'Mellstory-Game'이라는 문구가 타투로 새겨졌다. 더선 홈페이지 캡처.

아이 팔에 새겨진 문구인 ‘멜스트로이’는 760만명의 팔로워를 보유한 벨라루스 출신의 인터넷 방송인 이름이다.

자극적인 퍼포먼스와 논란이 되는 행동, 파격적인 기부 행위 등 '트래시 스트리밍(trash-streaming)'이라는 장르로 유명한 인플루언서다.

그는 최근 자신의 카지노 사업을 가장 기괴하게 홍보하는 사람에게 4만 5500 파운드(약 8700만원) 상당의 아파트를 증정하겠다고 내걸었다.

아기의 어머니는 영상에서 "멜스트로이를 놀라게 할 방법으로 1살 아이에게 타투를 하기로 했다"며 "빚더미에 앉아 있어 아파트를 살 형편이 안된다. 이 콘테스트에서 꼭 우승하고 싶다"라고 말했다.

이 영상은 전 세계 네티즌들의 공분을 샀다.

러시아의 온라인 검열 담당 기관인 ‘세이프 인터넷 리그’의 예카테리나 미줄리나 대표는 “아기가 울고 있는 장면이 명백히 담겨 있다”며 긴급 수사를 촉구했다.

그는 “타투가 실제인지 여부와 상관없이, 이런 영상이 만들어졌다는 것 자체가 아동학대”라며 “절박한 사람들을 극단으로 내모는 온라인 문화의 폐해를 보여준다”고 지적했다.

현재 현지 경찰은 부부의 신원과 영상의 진위를 확인하는 수사에 착수한 것으로 전해졌다.

