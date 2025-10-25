李대통령 “K-푸드, 전 세계적으로 본다면 최고의 건강식일 것”

이재명 대통령은 25일(한국시간) "문화의 최고봉은 가치와 질서인데, 대한민국 민주주의의 위대함이 전 세계의 표준이 되지 않을까 생각한다"고 밝혔다.

25일 미국 CNN 인터내셔널은 이재명 대통령과의 인터뷰를 공개했다. 대통령실 제공

이 대통령은 이날 오전 미국 CNN 인터내셔널에 공개된 인터뷰를 통해 "작년 12월 3일부터 지난겨울에 봄을 거치면서 우리 국민들이 전 세계에 보여줬다"며 이같이 말했다.

이는 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 선포 이후 탄핵과 대선까지의 과정에 대한 것을 언급한 것으로 읽힌다.

이 대통령은 "대한민국이 전 세계 국가들에 새로운 모범으로 희망을 만들어 줄 수 있다면 더 바랄 게 없겠다"고 밝혔다.

또한 이 대통령은 전 세계가 K-컬처에 주목하는 것에 대해 "K-팝, K-드라마, 무비 이런 것이었지만 이제는 K-뷰티, 더 나아가서는 K-푸드(로 확장하고 있다)"고 말했다.

이 대통령은 자신이 시청 후 눈물을 흘렸다고 밝힌 드라마 '폭싹 속았수다'에 대해 "매우 한국적이고, 한국 중에서도 특정한 지역 제주의 과거 시대의 (드라마를) 세계인들이 공감할 수 있을까 생각했다"며 "저도 매우 깊이 빠져들었지만 전 세계인들이 그 드라마에 공감하는 것 자체가 매우 놀라웠다"고 밝혔다.

아울러 이 대통령은 "K-푸드는 아마 전 세계적으로 본다면 건강식으로 최고일 것"이라며 인터뷰 자리에 차려진 한국 음식 및 과일에 대해 언급하기도 했다.

이 대통령은 CNN 측이 안동 사과와 귤을 소개하자 "오렌지와는 좀 다른데, 매우 맛이 좋다"며 "한번 드셔보면 얼마나 맛있는지 알게 될 것"이라고 했다.

이어 오는 31일부터 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 홍보하며 경주에는 빵이 유명하다는 취지로 언급하기도 했다. 이 대통령은 "한국의 음식도 많이 먹고, 한국의 문화도 많이 체험하고, 행복한 시간(이) 되길 바란다"고 말했다.

