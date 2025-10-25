美 “韓, 가능한 빨리 무역협상 타결 원해”

미국이 도널드 트럼프 대통령 방한을 앞두고 한국과의 관세협상이 조속히 타결되기 원한다고 24일(현지 시간) 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 행정부 고위관계자는 이날 트럼프 대통령 아시아 순방 관련 전화 브리핑에서 한국과 관세협상에 대한 질문에 “한국이 우리가 적절하다고 생각하는 (투자) 약속을 받아들일 준비가 되는 즉시, 가능한 빨리 한국과의 협상을 타결하길 바란다”고 답했다.

이 관계자는 “한국과의 투자 협상은 대부분 논의가 투자와 구매에 대한 것이기 때문에 상무부에서 주로 다뤄지고 있다. 무역보다는 그쪽 비중이 훨씬 크다”면서 이같이 설명했다.

한국의 대미투자 약속 중 어느 정도가 조선업에 투입되냐는 질문에는 “미국 조선업 역량 회복은 트럼프 대통령에게 매우 중요하다”며 “파트너들과 협력해 이를 실현할 수 있는 방안을 환영한다”고 답변했다.

한미는 트럼프 행정부의 대대적인 관세 도입 후 협상을 벌였고, 지난 7월말 상호관세와 자동차 등 품목관세를 15%로 인하하기로 합의했다. 또 한국은 3500억달러 규모의 대미투자에 나서기로 했다. 하지만 투자 방식 등 세부사항에서 이견을 좁히지 못해 석달째 후속협상이 진행 중이다.

트럼프 대통령은 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 29일 방한해 이재명 대통령과 만날 예정인데, 한미 정상회담을 통해 협상이 마무리될 수 있을 것이란 기대가 나온다.

다만 김용범 대통령실 정책실장은 지난 22일 미국 워싱턴DC에서 하워드 러트닉 미 상무장관과 회담한 뒤 “논의를 더 해야한다”고 말했다. 귀국 후에는 “핵심 쟁점에 대해 아직 양국 입장이 팽팽하게 대립하고 있는 상황이 지속되고 있다”며 “APEC 계기 타결을 기대한다면 갈 길이 멀다”고 설명했다.

이 대통령 역시 전날 공개된 CNN 인터뷰에서 “조정·교정하는 데 상당히 많은 시간과 노력이 필요한 것 같다”며 “시간이 조금 걸릴 것 같다”고 말했다.

