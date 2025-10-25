유통업계, 각양각색의 ‘한 끼’ 신메뉴 출시

유통업계가 각양각색의 '한 끼' 신메뉴를 내놨다. 매콤한 불닭버거부터 고추장 불고기 반미, 저당 브리또까지 든든하면서도 개성 있는 구성이 소비자들의 한 끼 취향을 정조준한다.

롯데GRS 제공

25일 업계에 따르면 롯데GRS는 커피 프랜차이즈 엔제리너스는 반미 샌드위치 누적 판매량 700만 개 돌파를 기념해 '한쌈 고추장 불고기 반미' 출시했다.

신제품은 고추장 불고기의 매콤한 풍미에 아삭한 무채·깻잎페스토의 향긋함을 더해 '한쌈'을 먹는 듯한 이색적인 조합이 특징이다.

한국의 쌈 문화를 베트남식 반미에 녹여낸 이번 메뉴는 고추장 특유의 친숙한 감칠맛 덕분에 남녀노소 누구나 부담 없이 즐길 수 있다.

또한 엔제리너스 반미 샌드위치는 주문 즉시 매장에서 직접 제조하는 '수제 샌드위치'로 신선함과 푸짐한 구성이 강점이다. 한쌈 고추장 불고기 외에도 오리지널 불고기·햄&에그·치즈 에그마요 등 4종으로 구성돼 있다.

버거킹은 삼양식품과 손잡고 '크리스퍼 불닭 치킨'과 '크리스퍼 양념치킨' 2종을 출시했다.

크리스퍼 불닭 치킨은 불닭소스를 입힌 치킨 패티는 한 입만 베어도 불닭볶음면 특유의 화끈한 매운맛이 특징이다. 불닭소스는 불닭볶음면의 액상수프만 따로 판매해달라는 소비자들의 요청에 힘입어 2018년 12월 정식으로 출시한 제품이다. 버거킹은 불닭소스를 이번 신제품에 적용, 불닭소스 특유의 화끈한 매운맛과 치킨의 촉촉한 육즙이 어우러지는 특별한 조합을 완성했다.

또 다른 신메뉴인 양념치킨 버거는 매콤달콤한 'K-양념치킨'의 정통 소스를 버거에 적용해 한국에서만 즐길 수 있는 별미를 구현했다.

버거킹은 출시 전 서울 광화문 일대에 단청 무늬와 붓글씨로 '한국맛'을 내건 티저 광고를 선보이며 화제를 모았다. 불닭소스의 강렬함과 한국적 감성을 결합한 'K-스파이시' 콘셉트로 국내외 소비자 모두를 겨냥했다.

이 밖에 이디야커피는 저당·저칼로리 식품 브랜드 '킬로리'(Killorie)와 협업해 부리또 2종을 리뉴얼출시했다.

리뉴얼된 제품은 △저당 제육 단백 부리또 △저당 찜닭 단백 부리또 등 2종이다. 저당 제육 단백 부리또는 매콤달달한 제육의 풍미로 한국인의 입맛을 사로잡으며 저당 찜닭 단백 부리또는 매콤하고 감칠맛이 특징인 찜닭소스로 건강하게 즐길 수 있다.

특히 알룰로스를 사용해 기존 제품 대비 당 함량을 약 74% 줄였으며 백미 밥 대신 곤약밥을 사용해 포만감을 높이면서도 칼로리를 낮췄다.

