美 ‘한국인 구금사태’ 조지아 주지사 “트럼프에 제조업 전용비자 건의”

한국인 대규모 체포·구금 사태가 발생했던 미국 조지아주의 브라이언 켐프 주지사가 도널드 트럼프 대통령과 소통하며 한·미 간 비자제도 개선을 위해 최선을 다하고 있다고 밝혔다.

조현 외교부 장관은 24일 방한 중인 켐프 주지사를 면담하고, 지난달 조지아주에서 발생한 한국인 노동자 구금 사태에 따른 한·미 비자 개선 논의에 각별한 관심을 당부했다.

조현 외교부 장관(왼쪽)이 브라이언 켐프 미국 조지아 주지사와 24일 면담하고, 기념촬영을 하고 있다. 외교부 제공

조 장관은 한국 기업인 및 전문인력의 원활한 입국과 공장 설립 등 투자 이행을 위한 활동을 보장하는 것이 조지아에도 도움이 될 것이라고 강조했다. 켐프 주지사는 한-조지아 경제협력 관계는 역사가 깊고 긴밀하다며 지난번과 같은 불행한 사건이 재발하지 않도록 주지사로서 모든 노력을 다하겠다고 말했다.

켐프 주지사는 트럼프 대통령과 통화해 공장 건설 및 설비 전문인력의 원활한 입국을 위한 제조업 전용 90일 비자 필요성을 적극 건의했다고 소개했다. 트럼프 대통령이 한국 숙련 인력의 원활한 미국 입국 및 활동 보장 필요성에 대해 잘 이해하고 있는 만큼 양국 정부 간 비자제도 개선 논의가 진척을 이루고, 한미 및 한-조지아 경제 협력이 발전하길 기대한다고 덧붙였다.

조 장관은 급변하는 안보·경제 환경 속에서 한미의 제조업 부흥, 공급망 안정, 첨단기술 및 조선 협력 등 미래 전략분야에서의 협력이 확대되도록 주지사로서 적극적인 역할을 당부했다.

켐프 주지사는 양국 간 협력의 토양이 될 한국의 많은 우수한 학생들이 조지아주에서 유학 중이라고 언급했다. 이어 인공지능(AI), 조선 등 첨단기술 협력을 위한 최적의 여건을 갖추고 있는 조지아주가 미국 경제 성장을 주도하는 만큼 이 분야에서 한국과의 협력이 발전하길 기대한다고 설명했다.

