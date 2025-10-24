김성한 고문, ‘사람중심기업가정신(Humane Entrepreneurship)’ 실천 사례로 SSCI 국제학술지 국내 첫 등재

아이만 타라비쉬 미국 조지워싱턴대 교수(왼쪽)와 김성한 iM라이프 경영고문(가운데), 김기찬 인도네시아 President University 국제 총장이 기념사진을 촬영하고 있다. (사진= iM라이프 제공)

김성한 iM라이프 경영고문의 ‘사람중심기업가정신(Humane Entrepreneurship)’을 바탕으로 한 조직문화 혁신과 경영 성과 사례가 세계적으로 권위 있는 학술 무대에서 집중 조명됐다.

세계중소기업학회(ICSB)와 한국이해관계자경영학회가 공동 주관하는 '2025 ICSB Signature Event’ 가 서울 중구 정몽구재단 온드림 소사이어티홀에서 24일 개최됐다.

이번 행사에서는 조직문화 혁신과 경영성과 간 상관관계를 분석한 학술 논문이 소개됐으며, 기업사례 연구세션을 통해 김성한 고문의 경영철학이 재조명됐다. 해당 논문은 국제사회과학 학술지(SSCI)에 게재 확정되며 국제적인 공신력을 인정받았다. 특히 유엔(UN)과 국제노동기구(ILO)에도 발표되며 '사람은 비용이 아니라 가능성'이라는 사람중심기업가정신에 대한 메시지를 전했다.

논문에서는 김성한 고문이 강조해 온 ▲공감(Empathy) ▲권한 위양(Empowerment) ▲역량 활성화(Enablement) 등 ‘3E 프레임워크’가 혁신 경영의 대표 모델로 제시됐다. 3E 프레임워크는 구성원 간 상호 이해와 신뢰를 기반으로 의사결정 권한을 현장에 위임하고, 개개인의 역량을 극대화하는 조직문화 혁신 전략이다.

김성한 고문은 시경에 나오는 '녹명(鹿鳴)정신'과 논어에 나오는 '근자열원자래(近者悅 遠者來)'를 강조하면서 공감경영을 위해 노력했고 세종실록의 '임현사능(任賢使能)'을 인용하면서 권한위임 경영을 했다. ‘롱런(Long Run) 하려면 롱런(Long Learn) 해야 한다’며 역량개발에도 아낌없이 지원했다.

김성한 고문은 조선초기의 선비이자 청백리의 표상인 대학자 안동묵계의 보백당(寶白堂) 김계행 선생의 후손이다. 유훈인 '지신근신(持身謹愼) 대인충후(待人忠厚)'를 지키려고 노력했고 '나에게는 엄하고 남에게는 후하라'는 말씀을 되새기곤 했다.

김성한 고문은 2020년 iM라이프 대표 취임 이후 단기 성과보다는 지속가능한 성장과 ‘사람중심기업가정신’을 강조하며, 책임감을 바탕으로 한 건전한 영업문화 조성과 상호 존중 문화를 선도해 왔다.

이 같은 리더십은 코로나 팬데믹 기간 증시 부진으로 변액보험 시장이 침체에 빠진 상황에서도 변액보험펀드 3년 수익률과 변액보험 순자산 증가율을 업계1위로 끌어올렸다. 이 밖에도 13, 25회차 계약유지율 생명보험 업계 1위, 업계 최저 계약 해지율, 한국소비자학회 주관 ‘2024 소비자대상 수상’ 등 괄목할만한 성과를 이룩했다.

행사에 참여한 학회 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. (사진= iM라이프 제공)

논문 저자인 아이만 타라비쉬 미국 조지워싱턴대 교수와 K-기업가정신 파운더로 불리는 김기찬 인도네시아 President University 국제 총장은 김 고문의 사례 연구를 통해 최고경영자(CEO)의 기업가적 전략적 자세는 성숙 산업에서도 조직의 성공과 밀접한 관련이 있다고 주장했다.

이들은 “대부분의 사례 연구는 신흥 산업이나 고성장 산업에 초점을 맞춰 왔으며, 보험과 같은 성숙 산업에서 최고경영자(CEO)의 사람중심기업가정신이 기업 성공에 미치는 영향에 대한 연구는 상대적으로 부족했다”며 “이번 연구를 통해 성숙 산업에서도 CEO의 기업가적 리더십이 경영 성과와 구성원 역량 향상에 유의미한 영향을 미칠 수 있다는 사실을 실증적으로 확인했다”고 설명했다.

아울러 CEO의 기업가적 전략 자세가 기업 수준에서는 역량을 강화하고, 조직 시스템 구축을 통해 기회 포착에 영향을 끼쳤다고 부연했다. 개인 수준에서는 직원들이 지식·기술·능력 및 기타 특성을 개발하고, 역할과 책임을 재정의하기 시작했으며 조직 전반에 걸쳐 우호적 협력적 관계가 구축된다는 것이다.

김성한 고문은 “직원 중심의 공감경영을 최우선 순위에 두고 노력해 왔으며, 이를 통해 기업 성과와 가치가 자연스럽게 상승하는 것을 보며 ‘사람중심기업가정신’을 바탕으로 한 경영은 기업 성장의 밑바탕이 된다는 것을 확신했다”며 “조직문화 혁신을 통한 경쟁력 강화와 관련된 산학 협력 연구를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편 ICSB는 지난 1955년 미국에서 설립된 단체로, 중소기업과 기업가정신 분야에서 가장 전통 있는 글로벌 학회로 꼽힌다. ICSB는 주주의 단기적 이익보다 이해관계자들의 참여와 협력을 통한 지속가능한 성장을 강조하고 있다. ICSB는 유엔과의 협력으로 이러한 기조가 기업, 경제협력개발기구(OECD), 국가의 중소기업정책, 국제노동기구(ILO) 등으로 확산되도록 노력하고 있다.

ICSB 의장을 맡고 있는 김기찬 교수는 한·인도네시아경영학회 회장으로서 지난해 6월 스위스 제네바 국제노동기구(ILO) 본부에서 열린 '2024 제네바 기업가정신 포럼’에서 iM라이프의 사례를 포함한 행사기조연설을 한 바 있다. 2023년 3월에는 프랑스 파리의 OECD 본부에서 사람중심기업가정신에 대한 사례발표를 진행했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지