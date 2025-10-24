3만여 개 순식간에 매진… 1초당 8개 팔린 로마샴푸, 강주은의 굿라이프에서 기록 경신

시애틀 프리미엄 비건 헤어케어 브랜드 ‘로마(LOMA) 샴푸’가 CJ온스타일 '강주은의 굿라이프' 방송을 통해 또 한 번 신기록을 달성했다. 1분당 494통, 1초당 8개의 주문량을 기록하며 또 한 번 완판됐다.

로마의 베스트셀러인 너리싱 라인의 대용량 제품은 이번 방송에서만 3만개가량이 순식간에 판매됐다. 기존 준비된 물량이 순식간에 동이나, 초과 주문은 방송 후 별도로 물량을 확보해 배송되었다는 후문이다.

로마샴푸는 미국 시애틀에서 1990년대 시작된 헤어케어 브랜드다. 오래전부터 동물실험반대는 물론 모든 제품이 비건 인증을 받아 대중들의 관심을 받았다.

국내에서도 다수의 연예인이 직접 사용하는 것으로 알려졌고, 고급 산후조리원은 물론 산부인과 등 여러 병원에 배치되어 입소문을 탔다.

10월 18일 방송된 ‘강주은의 굿라이프’에서는 강주은이 직접 청담동 고급 살롱에 방문해 로마샴푸로 케어를 받는 장면, 집에서 샴푸를 하는 장면은 물론, 로마가 입점한 백화점에 방문한 모습도 소개됐다.

로마 관계자는 “강주은의 굿라이프와 함께한 순간부터 로마샴푸가 항상 조기 완판을 기록하고 있다. 지속 가능한 아름다움을 제안하는 브랜드로 앞으로도 많은 이벤트를 선보일 것.”이라고 밝혔다.

한편 로마샴푸는 국내 3사 백화점(롯데, 현대, 신세계)에 매장을 운영하고 있으며, 고급 호텔은 물론 클럽하우스 등 다양한 곳의 어메니티로 입점했다. 카카오 선물하기는 물론 컬리 등 다양한 채널에서 만나볼 수 있다.

