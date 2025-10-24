이별 통보하는 연인에 “같이 죽자”며 거가대교서 밀어 [사건수첩]

이별을 통보한 여자친구에게 흉기를 휘두르고 여자친구를 다리 위에서 수십m 아래 바다로 빠뜨리려고 한 20대가 검찰에 넘겨졌다.

경남 거제경찰서는 살인미수 혐의로 A씨(20대)를 검찰에 구속 송치했다고 24일 밝혔다.

사진=연합뉴스

A씨는 지난 15일 오전 5시50분쯤 거제시 장목면 거가대교 부산 방향 도로에 정차한 차 안에서 여자친구 B씨의 목 부위 등에 흉기를 휘둘러 살해하려고 한 혐의를 받는다.

A씨는 B씨가 달아나는 과정에서 “같이 죽자”며 다리 난간 밖으로 밀어 바다에 빠뜨리려고도 한 것으로 조사됐다.

B씨는 다행히 지나가던 차량에 도움을 요청하면서 목숨을 건졌으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

A씨는 시민 신고로 출동한 경찰에 현장에서 붙잡혔다.

A씨는 B씨와 거제에 여행을 왔다가 돌아가던 길에 이 같은 범행을 저지른 것으로 나타났다.

A씨는 경찰 조사에서 “B씨가 이별을 통보해 홧김에 그랬다”고 진술한 것으로 알려졌다.

