미쉐린-타이어모어, 가을 MORE 프로모션 실시

타이어모어 가을 MORE 프로모션. 사진=미쉐린코리아 제공

미쉐린코리아(대표 미셸 주)가 운영하는 타이어 및 자동차 경정비 서비스 네트워크 ‘타이어모어(TYREMORE)’에서 미쉐린 타이어 구매 고객을 대상으로 최대 11만원 상당의 풍성한 혜택을 제공하는 ‘타이어모어 가을 MORE 프로모션’을 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 프로모션은 본격적인 동절기를 앞두고 안전 운행을 위해 타이어 교체를 고려하는 고객들을 위해 마련된 행사로, 오는 11월 30일(일)까지 전국 타이어모어 매장에서 진행된다.

타이어모어 매장에서 미쉐린 타이어 4본을 구매하고, 미쉐린 멤버십 앱을 통해 정품 등록을 완료한 고객들은 최소 2가지 이상의 혜택을 동시에 받을 수 있다.

미쉐린 타이어 4본을 일괄 구입한 고객들은 2025년 미쉐린 멤버십 프로모션을 통해 제공하고 있는 5만원 상당의 GS 칼텍스 및 신세계백화점 결합 상품권 또는 미쉐린 여행용 수트케이스 중 하나를 사은품으로 선택할 수 있으며, 순수 전기차 오너는 타이어모어 매장을 포함한 미쉐린 지정 대리점에서 추가 할인 혜택을 받을 수 있다.

전기차 오너들에게는 2본 구입시 4만원, 4본 구입시 8만원 할인 쿠폰이 12월 말까지 지급된다. 여기에 타이어모어 단독으로 제공하는 3만원 상당의 결합 상품권을 추가로 받을 수 있어 고객들은 최소 8만원부터, 특히 순수 전기차 오너들은 최대 11만원 상당의 혜택을 누릴 수 있다.

프로모션 사은품은 한정수량으로 소진 시까지 제공되며, 일부 타이어모어 매장을 비롯해 BFG 와 아질리스 타이어는 이번 행사에서 제외된다.

한편 타이어모어는 미쉐린 그룹이 운영하는 타이어 및 자동차 경정비 원스톱 서비스 네트워크로, 올해 1월 국내 가맹 사업을 시작한 이래 지속적으로 매장을 확대하고 있다.

고객들은 타이어모어 매장 방문 시 미쉐린을 포함한 여러 브랜드의 타이어 구매와 장착, 전문적인 유지 보수 서비스와 함께 오일, 배터리, 브레이크 패드 등 차량 관리를 위한 프리미엄 경정비 서비스를 한 번에 받을 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지