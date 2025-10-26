“전국 생산량 80% ‘김’ 알리자”…동원F&B, 전라남도와 맞손

동원F&B가 전라남도와 수산물 소비 활성화를 위해 손을 맞잡았다.

동원F&B는 지난 24일 전라남도 목포시 목포문화예술회관에서 전라남도와 ‘수산물 판로 확대 및 공동 마케팅’을 위한 업무 협약을 체결했다고 26일 밝혔다. 협약식에는 문상철 동원F&B 영업본부장과 강위원 전라남도 경제부지사 등이 참석했다.

지난 24일 목포문화예술회관에서 문상철 동원F&B 영업본부장(왼쪽)과 강위원 전라남도 경제부지사가 업무 협약을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. 동원F&B 제공

이번 협약에 따라 양 기관은 전라남도의 우수한 수산 자원과 동원F&B의 식품 제조 역량을 결합한 협업 상품을 개발해 전라남도 수산물의 판로를 확대하고 적극적인 마케팅 활동을 펼치는 등 지역 상생을 도모할 예정이다.

특히 김을 비롯한 해조류 소비 활성화를 위해 협력해나갈 계획이다. 전라남도는 전국 물김 생산량의 80%를 차지하는 대표적인 김 생산지로, 국내 조미김 시장 1위 브랜드인 동원F&B의 ‘양반김’과 큰 시너지 효과를 낼 것으로 보인다.

동원F&B 관계자는 “이번 협약을 통해 지역 어가와의 상생 체계를 구축할 수 있을 것으로 기대된다”며 “협업 상품 개발에도 힘써 전라남도 수산물의 가치를 높이는 동시에 글로벌 진출도 추진해 양 기관이 동반성장할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

