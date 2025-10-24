코스피 장중 3900선 재돌파…코스닥도 상승세

코스피가 24일 개장 직후 3900선을 재돌파하면서 장중 사상 최고치를 또 경신했다. 이날 오전 9시25분 코스피는 전장보다 45.10포인트(1.17%) 상승한 3890.66에 거래되고 있다.

지수는 전장 대비 47.67포인트(1.24%) 오른 3893.23으로 출발해 곧장 전날 세운 장중 최고치(3902.21)를 넘어섰다. 현재는 오름폭이 다소 둔화해 3890선에서 등락하고 있다.

24일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 2.9원 내린 1436.7원으로 시작했다.

유가증권시장에서 기관은 505억원 순매수하고 있고 개인과 외국인은 각각 231억원, 243억원을 순매도 중이다.

코스피200선물시장에서는 개인과 기관이 각각 535억원, 321억원을 순매수하는 반면에 외국인은 1111억원을 순매도하고 있다.

간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 강세로 마감했다. 23일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 144.20포인트(0.31%) 오른 4만6734.61에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 39.04포인트(0.58%) 뛴 6738.44, 나스닥종합지수는 201.40포인트(0.89%) 상승한 2만2941.80에 장을 마쳤다.

도 널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석을 다음 주 만난다고 백악관이 확정하면서 불확실성이 해소되자 주가지수가 상승 탄력을 받았다.

SK하이닉스는 5.12% 급등해 50만3000원에 거래되면서 50만원 선을 다시 넘겼다. 삼성전자는 1.76% 오른 9만8200원이다.

시가총액 상위종목 중 LG에너지솔루션(1.79%), 삼성바이오로직스(1.12%), 현대차(0.20%), HD현대중공업(0.69%)은 오르고 있고, 한화에어로스페이스(-3.34%), 한화오션(-0.96%)은 내리고 있다.

업종별로 보면 증권(2.9%), 전기·전자(2.60%), 기계·장비(1.43%), 화학(1.25%) 등은 상승 중이고, 운송·창고(-0.62%), 운송장비·부품(-0.57%), 섬유·의류(-0.62%) 등은 하락 중이다.

같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 5.67포인트(0.65%) 상승한 877.70이다. 지수는 전장 대비 8.58포인트(0.98%) 오른 880.61로 시작해 상승세를 이어가고 있다.

