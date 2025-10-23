인사처, 5급·외교관 후보자 최종 합격자 발표…평균 연령 27.6세

인사혁신처(처장 최동석)는 23일 ‘2025년도 국가공무원 5급 공개경쟁채용 시험 및 외교관 후보자 선발 시험’ 최종 합격자 명단을 사이버국가고시센터에 발표했다.

5급 공채 합격자는 313명으로, 과학기술직 93명, 행정직 220명이다. 외교관 후보자는 43명이 합격했다.

최동석 인사혁신처장(왼쪽)이 지난 10월20일 경기 과천시 국가고시센터 관련 시설을 찾아 운영 상황 등을 점검하고 있다. 인사혁신처 제공, 연합뉴스

합격자들의 평균 연령은 27.6세다. 외교관 후보자가 27.2세로 가장 낮고, 과학기술직 27.3세, 행정직 27.9세다. 최연소 합격자는 2004년생인 행정직 2명, 외교관 후보자 1명이며, 최고령 합격자는 1982년생 행정직 1명이다.

성별 구성을 보면 5급 공채는 남성이 200명(63.9%), 여성 113명(36.1%)이다. 구체적으로는 행정직이 남성 125명(56.8%), 여성 95명(43.2%), 과학기술직은 남성 75명(80.6%), 여성 18명(19.4%)이다. 외교관 후보자 합격자는 남성 21명(48.8%), 여성 22명(51.2%)으로 큰 차이가 없었다.

과학기술직 및 행정직 합격자는 24~30일 사이버국가고시센터에 채용 후보자 등록을 해야 한다. 자세한 내용은 센터에 게시된 안내문을 참고하면 된다. 외교관 후보자 합격자는 국립외교원에 입교해 약 1년의 교육 과정을 거쳐 외무공무원으로 임용될 예정이다.

