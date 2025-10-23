네이버, ‘실내 AR 내비게이션’ 출시…‘플라잉뷰 3D’도 공개

네이버는 23일 GPS(위치정보시스템) 없이도 실내에서 네이버지도로 정확한 길 안내를 경험할 수 있는 ‘실내 AR(증강현실) 내비게이션’ 서비스를 정식 오픈했다고 밝혔다. 네이버는 국내 주요 랜드마크를 3차원으로 구현한 ‘플라잉뷰 3D’도 이날 함께 선보였다. 네이버 제공

네이버는 23일 GPS(위치정보시스템) 없이도 실내에서 네이버지도로 정확한 길 안내를 경험할 수 있는 ‘실내 AR(증강현실) 내비게이션’ 서비스를 정식 오픈했다고 밝혔다. 네이버는 국내 주요 랜드마크를 3차원으로 구현한 ‘플라잉뷰 3D’도 이날 함께 선보였다.

실내 AR 내비게이션은 GPS 신호가 닿지 않는 곳에서도 스마트폰 카메라만으로 이용자의 위치와 방향을 인식해 AR로 길을 안내하는 서비스다. 카메라로 주변을 스캔하면 목적지까지 이동 방향이 현실 공간에 직관적으로 표시돼 코엑스와 같은 대형 복합시설의 실내에서도 길을 헤매지 않고 쉽게 이동할 수 있다.

네이버는 이번 업데이트로 이용자가 음식점, 카페뿐만 아니라 엘리베이터나 화장실, 안내데스크 같은 편의시설을 더 편하게 찾고 길 안내로 목적지까지 수월하게 찾아갈 수 있을 것으로 보고 있다. 이를 위해 네이버랩스의 공간지능 기술을 활용, 3차원 공간 정보를 구축하는 디지털 트윈과 카메라로 현재 위치를 인식하는 AI(인공지능) 비전 측위 등이 적용됐다.

네이버지도는 지난 8월부터 네이버 1784 사옥과 그린팩토리에서 이 서비스를 시범 운영했고, 코엑스에서 우선 운영된다. 회사 측은 유동 인구가 많고 복잡한 복합 공간을 중심으로 대상 시설을 순차 확대할 계획이라고 전했다.

함께 선보인 플라잉뷰 3D는 경주 첨성대, 서울 코엑스, 인천 송도 센트럴파크, 전주 한옥마을, 부산 벡스코 등 10개 명소 주변에서 우선 사용할 수 있다.

최승락 부문장은 “네이버지도는 장소 탐색부터 이동까지 전반적인 여정을 완결성 있게 지원하는 올인원 플랫폼에서 나아가 오프라인의 현장감도 생생하게 구현하는 '현실과 가장 가까운 지도'로 거듭나고 있다”고 말했다.

