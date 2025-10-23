교촌치킨, 순살 4개 메뉴 중량·원육 구성 원래대로…“질책 겸허히 수용”

메뉴 가격은 그대로 둔 채 중량을 줄이는 ‘슈링크플레이션(Shrinkflation)’으로 사실상 가격 인상 지적을 받은 교촌치킨이 순살치킨 중량을 원상복구한다고 23일 밝혔다. 교촌에프앤비 제공

메뉴 가격은 그대로 둔 채 중량을 줄이는 ‘슈링크플레이션(Shrinkflation)’으로 사실상 가격 인상 지적을 받은 교촌치킨이 순살치킨 중량을 원상복구한다고 23일 밝혔다.

교촌에프앤비는 지난달 리뉴얼 출시한 순살 메뉴 중 조리 전 중량과 원육 규성을 변경했던 △간장순살 △레드순살 △반반순살(간장+레드) △반반순살(레드+허니)의 중량을 복구한다며 이같이 전했다.

앞서 교촌에프앤비는 맛과 품질 개선을 위해 신메뉴 10종을 출시하면서 순살 메뉴 4종의 중량을 500g으로 하고 국내산 닭다리살과 안심살로 혼합 구성하는 리뉴얼 소식을 알렸었다.

이 과정에서 슈링크플레이션 지적이 나왔고 교촌에프앤비는 간장순살과 레드순살, 반반순살(간장+레드) 등 3종의 중량을 500g에서 다시 700g으로 늘려 판매하기로 했다. 반반순살(레드+허니)은 다시 기존 600g으로 100g 늘려 판매한다.

닭다리살에 안심살 등을 섞어 판매하는 식으로 바꿨던 순살 메뉴의 원육 구성도 다시 닭다리살 100%로 되돌린다. 치킨에 소스를 묻힐 때 붓으로 바르는 방식에서 버무리는 방식으로 변경했는데 소스를 붓으로 바르는 방식으로 돌아간다.

이 같은 조치는 가맹점의 운영 상황 등을 고려해 다음 달 20일부터 적용된다. 교촌치킨은 앞서 출시한 마라레드순살과 허니갈릭순살 등 신메뉴 10종의 판매를 중단한다.

교촌에프앤비 관계자는 “이번 순살 메뉴 리뉴얼 출시 이후 중량과 원육 변경에 대한 고객의 질책을 겸허히 수용한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지