SKT·KT에 이어 LG유플러스까지 해킹 신고…통신 3사 다 뚫렸다

SK텔레콤와 KT에 이어 LG유플러스까지 사이버 침해를 당한 것으로 확인됐다.

23일 통신업계 등에 따르면 LG유플러스는 이날 한국인터넷진흥원(KISA)에 서버 해킹 피해와 관련한 신고서를 제출했다.

앞서 7월 화이트해커로부터 LG유플러스에서 내부자 계정을 관리하는 APPM 서버 해킹이 있었다는 제보를 받은 KISA가 관련 내용을 전달한 지 약 3개월 만이다.

화이트해커를 인용한 미국 보안 전문 매체 프랙은 해커 집단이 외주 보안업체 시큐어키를 해킹해 얻은 계정 정보로 LG유플러스 내부망에 침투해 8938대의 서버 정보와 4만2256개의 계정 및 167명의 직원 정보를 빼돌렸다고 보도했다.

당시 LG유플러스는 자체 점검을 벌인 뒤 8월 사이버 침해 정황이 없다고 과학기술정보통신부에 통보한 바 있다.

LG유플러스가 당국으로부터 해킹 정황을 통보받은 뒤 APPM과 관련되는 서버 OS를 업데이트하거나 관련 서버를 물리적으로 폐기해 흔적을 지우려 했다는 비판이 국정감사에서 제기되기도 했다.

지난 21일 진행된 국회 과학기술정보방송통신위원회 정보통신기술(ICT) 분야 산하기관 국정감사에도 홍범식 LG유플러스 대표 또한 KISA에 신고하겠느냐는 질의에 대해 “그렇게 하겠다”고 밝힌 바 있다.

당시 홍 대표는 “사이버 침해 사실을 확인한 이후에 신고하는 것으로 이해하고 있었는데 여러 혼란과 오해가 발생하고 있어 조금 더 적극적으로 검토할 예정”이라고 설명했다.

LG유플러스 측은 이번 신고와 관련해 “현재까지 조사에서는 침해 사실이 발견되지 않았지만, 국민적 염려와 오해를 해소하는 차원에서 국회의 의견에 따라 적극적으로 대응하기 위함이다. 진행되는 조사에도 적극 협조하겠다”고 전했다.

