소진공-로컬패스, 온누리 온 프로젝트 홍보부스 운영

소상공인시장진흥공단 대구경북지역본부는 경북대 로컬패스팀과 협업한 ‘온누리 온(ON) 프로젝트’ 홍보부스 행사를 마무리했다고 23일 밝혔다.

행사는 22일부터 이틀간 경북대 북문 앞 광장에서 진행했다. 대학생 등 500여명이 참여해 온누리상품권 활성화와 지역 소비 캠페인을 함께했다. 홍보부스는 경북대 로컬패스팀과 대학생이 직접 참여해 골목형상점가 활성화와 소비 촉진에 뜻을 함께했다.

경북대 대학생(김태우·박유현·이호원·최아원·박지현·송민기·양시온)으로 구성된 로컬패스팀은 외국인 유학생의 정착 비용 절감과 자원 순환을 위한 ESG 프로젝트를 추진하고 있다. 유학생 퇴실 후 생활용품을 수거한 뒤 세탁해 재기부함으로써 생활 폐기물 감축 효과를 거두고 있다. 여기에 민간 통신사와 협업해 유학생의 유심 개통 업무를 지원하고 개통 수수료 일부를 지역사회로 환원한다.

실제로 현재까지 조성된 수익금 300여만원은 소진공과의 협업해 온누리상품권으로 대학생에게 배포했다. 이후 소진공은 온누리상품권 사용 내역 데이터를 수집해 상권별 소비 패턴과 결제 빈도 등을 분석해 상권 지원 정책에 반영한다.

김태우 로컬패스팀장은 “이불 기부에서 시작된 작은 행동이 지역 소비로 이어졌다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “외국인 유학생이 단순 방문자가 아닌 지역 소비 주체로 잡을 수 있도록 소진공과 계속 노력하겠다”고 했다.

김영기 소진공 대구경북지역본부장은 “지역 대학생이 전통시장 및 골목형상점가 활성화에 직접 동참할 수 있는 기회를 마련했다”며 “협업을 통해 디지털 온누리상품권이 대학생에게 친근하게 다가가며 ESG 실천과 소비 촉진이라는 두 가지 효과를 동시에 얻길 기대한다”고 말했다.

