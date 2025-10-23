더마소드, 현업 피부 관리사들을 위한 ‘전문가 교육 세미나’ 진행

코스플랜 주식회사의 뷰티 브랜드 ‘더마소드’가 현업 피부 관리사를 대상으로 한 전문가 교육 세미나를 진행했다고 밝혔다. 피부과학에 기반한 트리트먼트 케어 솔루션을 전문적으로 제공하는 더마소드는 피부와 과학이 만나는 다양한 핵심 주제를 선정하여 정기적으로 세미나를 개최해왔다.

‘과학적 방법에 기반한 트리트먼트 적용법’을 핵심 주제로 개최된 이번 세미나는, 단순 제품 중심의 교육이 아닌 사용 방식, 흡수 메커니즘, 성분 적용 순서 등 스킨 케어의 방법론에 집중된 교육 내용을 제공했다. 이번 교육은 현업에 종사하는 피부 관리사에게 피부 관리 현장에서 실질적으로 활용 가능한 전문 지식을 전달하는데 중점을 두었다.

더마소드 관계자는 “이번 세미나를 통해 과학에 기반한 브랜드 기술의 신뢰도를 강화하고, 현장 피드백을 수용하여 핵심 철학인 ‘제품보다 먼저, 피부를 이해시키는 브랜드’를 실현하고자 했다”고 밝혔다.

이전 세미나에서는 전국 각지에서 활동 중인 현직 피부관리사 및 에스테티션들이 평균 30~50명씩 참석했으며, 특히 고객 맞춤형 케어, 성분 이해, 스킨 케어 루틴 설계에 관심 있는 전문가층이 자발적으로 참여했다. 참가자 중 30% 이상은 재참여자이거나, 혹은 전 회차 참가자들에게 긍정적인 평가를 듣고 온 신규 전문가들로 구성되어 점차 인지도를 높였다.

세미나는 이론과 실습이 결합된 방식으로 진행되었다. 주요 커리큘럼은 해부학적 맵핑을 통한 부위별 맞춤 설계법, 피부 타입과 고민별 프로토콜 구성 노하우, 관리 효과를 극대화하는 홈 케어 가이드 제안법, 실제 제품과 기기를 활용한 단계별 시연으로 구성되었다. 교육 시간 중에는 실시간 질의응답과 1:1 피부 타입 분석 피드백도 제공하여 참여자들이 현장에서 활용 가능한 노하우 습득을 목표로 했다.

세미나가 진행된 후 자체 설문조사를 실시한 결과, 98% 이상이 ‘실질적인 도움이 되었다’고 응답했다. ‘제품을 넘어 원리를 배웠다’, ‘고객에게 더 신뢰감 있게 설명할 수 있을 것 같다’ 등의 긍정적인 피드백도 받았다. 또한 교육 후 공식 파트너샵 등록을 희망하거나, 정기 교육 수강을 하고자 하는 일부 수강생들이 있었다.

더마소드 관계자는 “우리는 단순히 제품을 파는 것에서 그치는 것이 아니라, 업계 기준을 높이는 교육 브랜드가 되고자 했다”며, 이어 “제품을 판매하고, 사용하는 전문가들이 더 똑똑해질수록, 소비자도 그들을 더욱 신뢰하는 법이다”라고 전했다.

