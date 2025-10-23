지방소멸 해법 될까…봉화 ‘청량산 수원캠핑장’ 개장

경북 봉화군 청량산 수원캠핑장이 개장했다.

23일 군에 따르면 청량산 수원캠핑장은 수원시가 사업비 20억원을 전액 부담해 시설 리모델링과 운영을 맡는다. 군은 부지와 기존 기반시설을 제공하며 10년간 무상임대 형태로 수원시에 위탁한다.

청량산 수원캠핑장 개장. 수원시 제공

캠핑장은 데크존(9면), 쉘터존(3면), 글램핑존(5면), 이지캠핑존(5면), 중형 카라반(6대), 샤워장 및 취사장 등의 시설을 갖췄다.

두 지자체는 2024년 6월 우호도시 협약을 체결했다. 수원시는 봉화군이 7개 자매·우호 도시 중 인구는 가장 적고 인구 감소율은 가장 높고 한국고용정보원이 지난해 발표한 소멸위험지수에서 ‘소멸고위험지역’으로 분류돼 인구소멸 위기에 놓였다고 판단해 이번 사업을 추진했다.

캠핑장은 11월30일까지 시범운영을 거쳐 12월부터 상시 운영한다. 수원시민과 봉화군민, 국민기초생활수급자, 국가유공자, 장애인에는 이용료를 50% 할인한다.

박현국 군수는 “청량산 수원캠핑장은 도시와 농촌이 손잡고 자연·관광·문화가 어우러진 새로운 협력 모델이 될 것”이라며 “수원시민과 봉화군민 모두가 자연의 품에서 교류와 휴식을 나누는 상생의 공간으로 발전하길 기대한다”고 말했다.

