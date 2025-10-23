미켈롭 울트라, ‘2025 제네시스 챔피언십’ 단독 맥주 후원사 참여

프리미엄 라이트 맥주 미켈롭 울트라(Michelob ULTRA)가 국내 최대 상금 규모의 국제 골프 대회 ‘2025 제네시스 챔피언십’의 단독 공식 맥주 후원사로 참여한다.

총상금 400만 달러, 국내외 최정상급 선수 126명이 출전하는 이번 대회는 한국 프로 골프(KPGA)투어와 DP월드투어가 공동 주관하며, 10월 23일부터 26일까지 충남 천안 우정힐스 컨트리클럽에서 개최된다. 미켈롭 울트라는 이번 대회에서 VIP 라운지 공식 맥주, 관람객 퍼팅 챌린지, 단독 판매 부스 운영 등 브랜드 활동을 통해 일반 소비자 및 골프 팬들과의 접점을 넓힐 예정이다.

미켈롭 울트라는 대회 기간 동안 갤러리 플라자와 17번 홀 갤러리 휴게 공간에 판매 및 이벤트 부스를 운영한다. 제품의 특징인 89kcal의 가벼운 칼로리를 주제로 소비자 참여 이벤트를 연다. 관람객은 ‘8.9m 퍼팅 챌린지’와 스톱워치를 정확히 8.9초에 멈추는 ‘8.9초 스톱워치 게임’에 참여할 수 있으며, 이벤트 참가자에게는 캐디 백 항공 커버, 우산, 보냉백 등 브랜드 굿즈가 경품으로 제공된다.

미국 프로 골프(PGA) 투어 공식 맥주이자 2025년 미국 맥주 시장 판매 1위 브랜드인 미켈롭 울트라는 89kcal의 가벼운 칼로리와 상쾌한 풍미, ‘제로 슈거(Zero Sugar)’가 특징인 프리미엄 라이트 맥주다. ‘스크루 캡(Screw Cap)’이 장착된 알루미늄 병 패키지가 특징인 미켈롭 울트라는 휴대와 보관이 용이해 골프 라운드 등 야외 활동 시에 편리하게 즐길 수 있다.

미켈롭 울트라 브랜드 매니저는 “PGA 공식 맥주이자 ’골프장 맥주’로 많은 소비자들의 사랑을 받고 있는 미켈롭 울트라가 국내외 최정상급 선수들이 출전해 골프 팬들의 관심이 집중되는 이번 대회에 단독 맥주 브랜드로 참여하게 됐다”며, “앞으로도 골프 등 스포츠 마케팅 활동들을 통해 ‘가볍고 활동적인’ 브랜드 이미지를 강화하며 소비자들과 지속적으로 소통해 나가겠다”라고 말했다.

미켈롭 울트라는 핵심 가치인 건강하고 활동적인 ‘액티브 라이프스타일(Active Lifestyle)’을 스포츠 중심의 마케팅 활동을 통해 지속적으로 전파하고 있다. 특히, PGA 투어와의 파트너십을 2030년까지 연장하며 글로벌 골프 마케팅을 강화하고 있다. 국내에서는 세계 최고 수준의 스포츠 경기 관람 기회를 제공하는 ‘슈페리어 액세스(Superior Access)’ 캠페인의 일환으로, PGA 투어의 주요 대회를 현장에서 관람할 수 있는 기회를 국내 골프 팬들에게 제공하기도 했다. 또한, 세계 최정상급 골퍼 고진영 프로를 브랜드 앰버서더로 발탁해 다양한 골프 관련 활동들을 전개하고 있다.

