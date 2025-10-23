美이민당국, 뉴욕서 긴급 단속…"불법 이민자 9명 체포"

미국 이민당국이 21일(현지 시간) 뉴욕 맨해튼 남부 커낼가에서 긴급 단속을 벌여 불법 이민자 9명이 체포됐다.

22일 폭스뉴스, CBS뉴스 등에 따르면 미국 이민세관단속국(ICE), 국토안보부 등이 이같이 밝혔다.

당국에 따르면 체포된 9명은 세네갈, 말리, 기니 출신이었다. 체포된 지역에서 위조품을 판매한 혐의로 체포됐다.

트리샤 맥러클린 국토안보부 차관보는 "목표 지향적이며 정보 주도적인 단속 작전"을 수행했다고 밝혔다.

또한 이번 법 집행 과정에서 일부 시위대가 집행 업무를 방해해 체포됐다고 말했다.

국토안보부는 이날 5명의 시위대가 법 집행 기관을 폭행하고 방해한 혐의로 체포됐다고 밝혔다.

토드 라이온스 ICE 국장 대행은 뉴욕 시민들은 앞으로 더 많은 단속을 기대할 수 있을 것이라고 말했다.

그는 "특히 뉴욕에 범죄 불법 체류자가 많기 때문에 ICE 체포 건수가 증가할 것"이라고 말했다. "뉴욕시의 협조 부족으로 뉴욕에 (불법 이민자가) 숨어있는 경우가 많다"고 지적했다.

뉴욕 경찰은 이날 이민당국의 단속에 관여하지 않았다고 밝혔다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지