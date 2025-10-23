루비오 美국무장관, 내주 취임후 첫 방한…트럼프 일정 수행

미국 트럼프 2기 행정부의 외교 수장인 마코 루비오 국무장관이 내주 취임 이후 처음 한국을 찾는다.



미국 국무부는 루비오 장관이 26일(현지시간)부터 30일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르, 일본 도쿄, 한국 경주를 잇달아 방문한다고 22일 발표했다.

마코 루비오 미국 국무장관. EPA연합뉴스

루비오 장관은 3국 방문 기간 아세안 정상회의 및 관련 회의와 아시아태평양경제협력체(APEC) 경제 지도자주간 행사 등에 참석하면서 아시아·태평양 지역에서의 평화와 번영 증진을 도모할 것이라고 국무부는 소개했다.



루비오 장관의 이번 아시아 3국 방문은 도널드 트럼프 대통령의 지역 순방을 수행하는 일정이 될 것으로 보인다.



루비오 장관의 방한은 그가 1월 출범한 트럼프 2기 행정부 국무장관으로 취임한 이후 처음이다. 방문기간 조현 외교부 장관, 위성락 대통령실 안보실장 등을 만날 것으로 예상된다.



루비오 장관은 아시아 순방에 앞서 22일부터 25일까지 이스라엘을 방문해 가자지구 평화구상 이행을 지원한다고 국무부는 전했다.

