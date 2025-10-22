농협, 국제협동조합농업기구(ICAO) 서울 선언문 선포식 개최

농협중앙회 강호동 회장은 20일 농협중앙회 본사에서 개최한 ICAO(국제협동조합농업기구) 총회에서 세계 농업의 발전과 미래를 향한「ICAO 서울 선언문」을 선포하였다. 농협중앙회 제공

’ICAO 서울 선언문’은 ▲식량안보 강화 ▲기후위기 대응 ▲청년·여성 농업인 육성 ▲농업가치 확산 ▲농업인 권익보호 ▲첨단 농업기술 도입 ▲협동조합 간 연대 강화 총 7개의 핵심 의제로, 협동조합이 농업과 농촌, 나아가 인류의 지속가능한 발전을 선도하는 사회적 주체임을 전 세계에 천명한 역사적 선언이었다.

강호동 회장은 “’ICAO 서울 선언문’은 농업의 가치와 지속가능한 미래를 만들고자 하는 전 세계 농업인들의 염원을 담은 것”이라며, “한국 농협은 국제 농업협동조합들과의 연대 강화를 통해 우리의 농업·농촌을 지켜나가기 위해 최선을 다 할 것”이라고 의지를 밝혔다.

1951년 창설된 ICAO는 전 세계 최대 비정부기구인 ICA (국제협동조합연맹) 산하의 농업분과기구로서 35개국 42개 기관이 회원으로 활동하고 있으며, 한국 농협은 1998년부터 의장기관을 맡고 있다.

이번 서울 총회에는 ’세계 협동조합의 해’를 맞아 27개국 44명의 농업협동조합 대표들이 참석하여 활동사항을 공유하고, 대륙별·국가별 농업 현안 및 주요 이슈에 대해 상호 협의했다.

행사에 참여한 ICAO 회원기관 대표단은 10월 23일까지 한국 농협의 경제·금융 사업장 및 농촌 소재 지역농협 등을 방문하며 한국 농협의 발전 모델을 경험할 예정이다.

