여야, 北탄도미사일 시험발사에 "APEC 앞둔 도발" 한목소리 규탄

여야는 22일 북한이 이재명 정부 출범 이후 처음으로 탄도미사일 시험발사를 한 데 대해 "도발을 강력히 규탄한다"고 비판했다.



더불어민주당 부승찬 대변인은 서면 브리핑에서 "주요 해외 정상들이 모이는 APEC(아시아태평양경제협력체)을 불과 9일 남겨둔 시점에 감행된 북한의 군사 도발을 강력히 규탄한다"며 "북한은 한반도 긴장을 고조시키는 모든 행위를 즉시 중단해야 한다"고 촉구했다.

그러면서 "우리 군은 추가 발사에 대비해 감시 및 경계를 강화하고, 한미일 공조 하에 북한 탄도미사일 관련 정보를 긴밀하게 공유하며 만반의 대비 태세를 갖추고 있다"며 "민주당은 군 대비 태세를 면밀히 점검하고 한반도 긴장 완화를 위해 다방면의 노력을 지속해 나가겠다"고 했다.



국민의힘 박성훈 수석대변인도 논평을 내고 "아시아태평양정상회의를 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 모두 참석하는 시점에 감행된 이번 도발은 명백한 무력시위이자 심각한 안보 위협"이라고 말했다.



이어 정부를 겨냥해 "말로 모욕하고 행동으로 협박하는 이 노골적 도발 앞에서 정부는 또다시 '평화'라는 이름의 침묵으로 일관할 건가. 이재명 정부는 언제까지 '대화와 인내'라는 미명 아래 '굴욕적 저자세'를 고집할 건가"라고 비판했다.



앞서 합동참모본부는 이날 오전 8시 10분께 북한 황해북도에서 동북 방향으로 단거리 탄도미사일로 추정되는 발사체 수발을 포착했다고 밝혔다.



북한의 탄도미사일 도발은 현 정부 출범 이후 처음으로, 지난 5월 8일 여러 종류의 단거리 탄도미사일을 섞어 발사한 지 167일 만이다.

