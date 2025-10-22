中 거점 두고 2000억대 불법 도박사이트 운영 조직원 11명 검거

해외에 사무실을 차려놓고 불법 스포츠토토 사이트를 운영한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

전북경찰청 사이버범죄수사대는 도박공간개설 등 혐의로 총책 A(30대)씨 등 11명을 검거해 이 중 9명을 구속하고, 범죄수익 5억원 상당을 추징 보전했다고 22일 밝혔다.

A씨 등은 2023년 8월부터 2024년 8월까지 중국과 국내에 거점을 두고 불법 사설 스포츠토토 사이트를 운영한 혐의를 받고 있다. 이들은 국내외 스포츠 경기의 승패를 대상으로 불법 배팅을 유도해 회원 4만명으로부터 2000억원대 도박자금을 교부받은 것으로 조사됐다.

이들은 종책과 수익금 세탁, 고객 응대, 충·환전, 홍보 등 역할을 나눠 조직적으로 범행한 것으로 드러났다. 경찰은 인터폴과의 국제공조 수사를 통해 2년여 동안 추적 끝에 해외 조직원 6명을 포함한 전원 11명을 차례로 검거했다.

전북경찰청 관계자는 “사이버 도박은 당사자 뿐만 아니라 가족과 사회 전반에 심각한 폐해를 일으키는 심각한 범죄”라며 “해외를 거점으로 한 도박 사이트 운영자들에 대해 끝까지 추적해 검거하고, 국제공조를 강화해 해외 도피자들에게도 법의 심판이 이뤄지도록 할 것”이라고 말했다.

