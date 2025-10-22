중국인 여성, 파리 자연사박물관서 24억원 상당 금 절도

20대 중국 여성이 프랑스 파리 국립자연사박물관에서 금덩이를 훔친 혐의로 프랑스 검찰에 구속됐다.

22일 프랑스 일간지 르몽드 등에 따르면 파리 검찰청은 지난 13일(현지시간) 24세 중국인 여성을 조직적 절도 및 범죄 공모 혐의로 예비 기소했다.

골드바. AFP연합뉴스

이 여성은 지난달 16일 새벽 파리 국립자연사박물관에 침입해 총 6㎏ 상당의 금덩이를 훔쳐 달아난 혐의를 받는다. 당일 아침 박물관 청소 직원이 전시실 바닥에 잔해가 떨어진 걸 발견해 수상함을 느꼈고, 이후 범행이 발각됐다.

감식 결과 박물관 문 2개가 절단기로 잘리고, 금덩이가 전시된 진열장 유리는 용접기로 파괴됐다. 현장 주변에선 절단기와 드라이버, 용접기 연료용 가스통 3개, 톱 등이 발견됐다.

검찰은 “폐쇄회로(CCTV) 영상에 따르면 한 사람이 새벽 1시쯤 박물관에 침입해 약 4시쯤 빠져나온 것으로 확인됐다”고 설명했다. 피해 유물은 볼리비아산 금덩이로 18세기 프랑스 과학아카데미에 기증된 것과 우랄산맥 금덩이로 1833년 러시아 차르 니콜라이 1세가 박물관에 기증한 것 등이다. 또 19세기 후반 골드러시 당시 미국 캘리포니아에서 발견된 것과 1990년 호주에서 발견된 5㎏이 넘는 금덩이 등 총 4점이다.

검찰은 자연산 금덩이인 이들 도난품은 일반 금괴보다 가치가 더 높아 피해 규모가 약 150만 유로(약 24억원)에 달할 것으로 추산했다. 검찰은 통화 내역 추적 결과 이 여성이 범행 당일 프랑스를 출국해 중국으로 돌아가려 했다고 전했다. 검찰은 즉시 유럽 내 사법 공조 체계를 가동했고 지난달 30일 스페인 당국이 바르셀로나에서 이 여성을 체포해 프랑스에 인도했다.

프랑스 수사 당국은 지난 19일 루브르 박물관에서 보석을 훔친 절도범들의 행방도 뒤쫓고 있다.

