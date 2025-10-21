강압수사 관행에 일침 가한 법원… 檢, 조직해체 앞두고 ‘겹악재’ [카카오 김범수 1심 무죄]

“별건을 강도 높게 수사해 피의자나 관련자를 압박하는 방식으로 진술을 얻어내는 수사 방식은 진실을 왜곡하는 부당한 결과가 나올 수 있다. 주체가 어디가 되었든 지양되었으면 한다.”

법원이 21일 SM엔터테인먼트 시세를 조종한 혐의를 받는 카카오 창업자 김범수 미래이니셔티브센터장의 1심 선고공판에서 김 센터장에게 무죄를 선고하며 검찰의 별건수사를 강하게 비판했다. 정부와 여당이 검찰의 무리한 수사와 기소를 문제 삼으며 추진한 검찰개혁으로 검찰청 폐지가 1년도 채 안 남은 가운데, 법원의 이 같은 일침이 검찰에겐 향후 후속입법 과정에서 한층 악재로 작용할 것이란 분석이 나온다.



서울남부지법 형사15부(재판장 양환승)는 이준호 전 카카오엔터테인먼트 투자전략부문장의 증언이 “별건수사 압박으로 인한 허위진술”이라고 판단했다. 이 전 부문장은 “배재현 전 카카오 투자총괄대표가 브라이언(김 센터장)의 컨펌을 받았다”는 핵심 증언을 한 인물로, 재판부는 이 전 부문장의 진술이 공모관계와 관련해 검찰 측이 제시한 유일한 증거라고 판단했다.

재판부는 “이 전 부문장은 이 사건뿐 아니라 별건과 관련해 수차례 조사를 받는 그 과정에서 두 차례 구속영장 청구, 압수수색, 배우자에 대한 수사 압박 등이 잇따라 매우 극심한 심리적 압박을 받았다”며 “형사재판을 받는 상황을 모면하고 싶어 이 수사의 궁극적인 목표 지점이 김 센터장임을 인식하고 검찰에서 죄에 부합하는 취지의 진술을 하면 자신에 대한 수사가 종결되거나 기소되지 않을 것으로 기대했다”고 지적했다.



재판부가 언급한 별건은 이 전 부문장이 실소유하던 부실 드라마제작사 바람픽쳐스를 카카오엔터가 2020년 고가에 인수하도록 공모해 회사에 319억원의 손해를 끼쳤다는 의혹이다. 김성수 전 카카오엔터 대표와 이 전 부문장은 이 사건과 관련해 특정범죄가중처벌법상 배임 혐의로 기소됐으나 지난달 30일 1심에서 무죄를 선고 받았다. 다만 이 전 부문장의 특가법상 횡령 혐의에 대해선 징역 2년에 집행유예 3년이 선고됐다.



이 전 부문장은 당초 금융감독원과 검찰에서 총 6차례의 조사를 받으면서 SM엔터 시세 조종 의혹 사건 관련 모든 혐의를 부인해왔는데, 별건 관련 압수수색 이후에 진행된 두 번째 검찰 조사부터는 기존 진술을 번복하고 공소사실에 부합하는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.



재판부는 이 전 부문장의 진술 내용 자체도 모순된다고 지적했다.

이 전 부문장은 카카오 측의 SM엔터 주식 매수는 시세조종이라고 인정하면서도, 자신이 직접 관련된 카카오엔터 매수는 물량 확보 목적일 뿐 시세조종과 무관하다고 했다. 재판부는 “카카오와 카카오엔터가 같은 비율로 SM엔터 주식을 매수했는데 이를 다르게 진술한 것은 모순”이라며 “이 전 부문장이 자신은 수사에서 벗어나면서도 카카오에 대해서는 검찰 의도에 맞는 진술을 한 것”이라고 판단했다.

지난 7월 이재용 삼성전자 회장이 부당합병·회계부정 혐의로 기소된 지 약 5년 만에 모든 혐의에 대해 무죄 확정 판결을 받은 데 이어 김 센터장도 1심에서 무죄를 선고 받으면서 검찰의 무리한 수사와 기소를 비판하는 목소리가 더욱 높아질 것으로 보인다.



고검장 출신의 한 변호사는 “이번 판결이 검찰에겐 악재로 작용할 수 있다”고 평가했다.



검찰은 삼성이 합병 비율을 정당화하려 삼성바이오로직스의 자산을 부풀린 것 아니냐는 내용의 분식회계 사건 수사를 2018년 개시해 약 2년간 대대적인 수사를 벌였다. 이 회장이 2020년 6월 소집을 신청한 검찰수사심의위원회가 10대 3 의견으로 ‘수사 중단과 불기소’를 권고했고, 같은 달 이 회장에 대한 구속영장이 기각됐음에도 검찰은 기소를 강행했다. 1심은 지난해 2월 검찰이 기소한 이 회장의 19개 혐의 모두에 대해 무죄를 선고했고, 올해 2월과 7월에는 각각 2심과 대법원에서 검찰이 추가한 4개 혐의까지 포함해 23개 혐의 모두 무죄 판결이 났다.



다만 수사 과정에서 별건수사는 불가피하다는 의견도 있다.



고검장 출신 변호사는 “자유로운 상태에서 진술이 이뤄져야 진술의 신빙성이 있다는 게 형사소송법상 이념이지만, 수사 현실은 이념과 다르다”며 “(사건과 관련된) 참고인은 다른 수사로 인해 압박을 받거나 검찰에 함부로 거짓말을 할 수 있는 사정이 없으면 절대 진실을 얘기하지 않기 때문에 회유나 압박에 의해 한 진술이 진실에 맞는 경우가 실제로는 더 많다”고 밝혔다.

