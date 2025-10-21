국정자원 화재로 중단됐던 온라인 화장 예약 재개

국가정보자원관리원 화재로 중단돼 불편을 일으켰던 온라인 화장 예약이 재개된다.

보건복지부와 한국장례문화진흥원은 국정자원 화재로 중단됐던 ‘이(e)하늘장사정보시스템’을 복구해 21일 오후 3시부터 온라인 화장 예약을 재개했다고 밝혔다. 다만 기존 수기 접수와의 중복을 방지하기 위해 온라인 화장 예약은 이달 24일 실시되는 건부터 예약할 수 있다. 이달 23일까지의 화장은 시설별로 수기로 접수하고, 화장을 진행한다.

복지부는 화재가 발생한 지난달 26일 이후 수기로 처리한 화장 정보는 ‘e하늘장사정보시스템’에 등록해 업무가 이어지도록 했다. 또 현장 상황을 지속해서 살피고, 필요하면 추가 보완 조치를 할 방침이다.

임을기 복지부 노인정책관은 “국정자원 화재로 인해 그간 화장 예약을 수기 처리함에 따라 불편을 겪으신 국민과 장사 업무 현장 종사자 여러분께 송구하다”며 “어려운 시기에도 장사 업무가 차질 없이 진행될 수 있도록 협력해 주심에 감사드린다”고 말했다.

