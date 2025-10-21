세계 속의 K-방산… '서울 ADEX 2025' [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

21일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 열린 서울 ADEX 2025(서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2025)에서 국내외 참가자들이 전시 부스를 둘러보고 있다.

'K-방산'이 호조를 이어가는 가운데 올해 ADEX는 35개국에서 600여개 업체가 참여했다. 2023년 열린 직전 ADEX(34개국 550개사)를 뛰어넘은 것으로, 1996년 서울에어쇼라는 이름으로 시작된 이래 역대 최대 규모다. 킨텍스 실내 전시장 면적도 4만9천㎡로 2023년(3만1천㎡)보다 58.1%가 늘었다.

방산업계에서는 규모가 더욱 커진 이번 ADEX에서 처음으로 300억달러(약 42조6천억원)를 훌쩍 넘는 수출 수주·상담 규모를 달성할 수 있을 것으로 내다보고 있다. 직전 ADEX의 293억달러, 2021년 행사의 230억달러보다 크게 성장할 것이라는 기대다.

방산업계 관계자는 "이번 ADEX는 K-방산의 위상을 확인하고 미래 전장의 핵심인 AI, 무인화, 우주 기술을 선도할 청사진을 제시하는 중요한 무대"라며 "끊임없는 연구개발을 통한 기술 축적과 국내 협력업체와의 동반성장으로 한 걸음 더 도약할 비전을 제시할 것"이라고 말했다.

