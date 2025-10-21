대통령실 "해외순방 프레스룸 비용 정부 부담 50→70%로 늘리기로"

대통령실이 해외순방시 설치되는 프레스룸 임차료에 대한 정부 부담을 현행 50%에서 70%로 늘리기로 했다. 이재명 대통령이 언론의 해외순방 동행비용이 너무 비싸다고 지적한 데 대한 후속 조치다.

이규연 대통령실 홍보소통수석은 21일 오후 공지를 통해 "10월로 예정된 ASEAN(아세안) 정상회의 순방부터 프레스룸 공용공간 임차료에 대한 정부 부담을 현행 50%에서 70%로 늘리기로 했다"고 밝혔다.

이 수석은 "해외 순방 동행 취재 시 언론의 취재 환경을 개선하고, 보다 많은 언론사들이 취재에 참여할 수 있도록 하기 위함"이라고 취지를 설명했다.

지난달 11일 이 대통령은 취임 100일 기자회견 도중 "동반 수행 기자분들 비용이 너무 비싸다. 너무 심한 것 같은데 저희가 고민을 하겠다"며 강유정 대변인에게 "빨리 검토하라"고 지시한 바 있다.

이 수석은 "이번 조치가 언론의 활발한 취재 활동과 국민의 알 권리 신장에 도움이 되길 바란다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

