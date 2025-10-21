[속보] 李 대통령 “주식시장 정상화 흐름… 코스피 지수 최고가 갱신”

이재명 대통령이 21일 서울 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 국기에 경례하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 21일 코스피 지수가 사상 처음으로 3800선을 뚫은 주식시장을 두고 “정상화 흐름을 타고 있다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 서울 용산 대통령실에서 주재한 국무회의 모두발언에서 “어제 코스피 지수가 사상 최초로 3800선을 넘었고 오늘도 사상 최고가를 갱신하고 있는 것 같다”며 이같이 밝혔다. 이어 “이게 특별한 엄청난 성과가 있어서라기보다는 당연히 있어야 할 자리로 되돌아가는 중이라고 생각한다”며 “정책 효과가 더해지고 실질적인 성과가 나면 더 나은 결과가 생길 수도 있을 것 같다”고 덧붙였다.

비생산적 분야에 집중됐던 과거의 투자 방식에서 벗어나 국민들의 자산 증식 수단이 차츰 다양해지고 건실화되는 과정이라고 이 대통령은 짚었다. 다만 “아직도 가야 할 길은 멀다”면서, 비생산적 투기 수요의 철저한 억제로 합리적이고 지속적인 투자 문화를 정착시켜 경제 산업과 국민 자산의 동반 성장 실현으로 나아갈 수 있을 거라고 봤다.

이 대통령은 “정부 각 부처는 국민 경제를 왜곡하는 투기 차단에 총력을 기울여달라”고 거듭 당부했다.

