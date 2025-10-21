다카이치, 한일협력 기조 이어갈까…강경발언 속 격변 여부 주목

우여곡절 끝에 21일 일본 역사상 첫 여성 총리가 된 다카이치 사나에 총리가 엄중한 동북아시아 정세 속에서 한국과 어떤 식으로 협력 관계를 이어갈지 관심이 쏠린다.



강경 보수 성향으로 알려진 다카이치 총리는 집권 자민당 의원 시절 야스쿠니신사를 꾸준히 참배하고, 역사·영토 문제에서 한국 입장과 배치되는 '매파' 성향 발언을 거듭해 왔기에 향후 한일 관계에도 상당한 격변이 일 수 있다는 전망도 나온다.

일본 언론 분석에 따르면 다카이치 총리는 2012년 각료, 자민당 주요 보직을 연이어 맡으면서 이러한 강경 발언을 다소 자제했으나, 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사는 정기적으로 참배했다.



다카이치 총리는 지난 4일 자민당 총재로 선출된 이후 새로운 연립정권 구성 등 국내 현안에 매달린 탓에 외교 문제에 대해서는 자주 언급하지 않았다.



그는 일단 이달 17∼19일 진행된 야스쿠니신사 추계 예대제(例大祭·제사) 기간에는 참배하지 않고 공물 대금을 봉납하며 이전과는 다른 행보를 했다.



그는 지난해 총재 선거 당시에는 총리로 취임할 경우 야스쿠니신사를 참배하겠다고 공언했으나, 올해는 "적절히 판단하겠다"며 다소 신중한 태도를 나타냈다.



아사히신문은 "이달 말에는 도널드 트럼프 미국 대통령의 일본 방문, 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 등이 있다"며 "이러한 외교 일정을 배려해 참배를 보류한 것으로 보인다"고 해설했다.

매년 봄과 가을 예대제, 패전일인 8월 15일에 야스쿠니신사를 참배했던 다카이치 총리가 향후 현직 총리 신분으로 야스쿠니신사를 갈지 여부에 대해서는 전문가들 사이에서도 전망이 엇갈린다.



북한, 중국, 러시아가 관계를 강화해 동북아시아 위기감이 한층 고조된 상황에서 다카이치 총리가 한미일 협력과 한일관계를 중시해 총리 재임 중에는 야스쿠니신사를 참배하지 않을 것으로 보는 견해가 있다.



그는 지난달 토론회에서 한일관계에 대해 "일미 동맹과 함께 일·미·한, 일·미·필리핀 협력을 심화해야 한다"며 "위기 상황에서 한국과 협력하며 대응하는 것이 매우 중요하다"고 말했다.



이와는 반대로 야스쿠니신사 참배가 일본 내 보수층을 결집할 카드라는 점에서 2013년 12월 아베 신조 전 총리처럼 불시에 야스쿠니신사를 찾을 수 있다는 관측도 나온다.



아사히는 다카이치 총리가 야스쿠니신사 참배를 계속 보류하면 현직 총리의 참배를 원해 그를 지지했던 사람들이 불만을 표출할 가능성이 있다면서 "다카이치 총리는 아베 전 총리 사례도 참고해 대응을 정하게 될 것"이라고 예상했다.

이와 관련해 다카이치 총리 주변 인사는 "트럼프 대통령과 신뢰 관계를 구축하고 이해를 얻는다면 참배할 가능성이 있다"며 "그것이 '적절한 시기'"라고 아사히에 말했다.



다카이치 총리가 야스쿠니신사를 참배하지 않더라도 한일 간 영토·역사 문제에서 발언 수위를 높이거나 대응을 강화할 가능성도 있다.



그는 지난달 혼슈 서부 시마네현이 매년 2월 22일 개최하는 '다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭)의 날' 행사에 보내는 정부 대표를 차관급인 정무관에서 장관으로 격을 높여야 한다고 밝혔다.



일본 정부는 2013년부터 올해까지 다케시마의 날 행사에 정무관을 파견했는데, 각료가 참석한다면 독도 문제에서 앞으로 더 강경한 태도를 보이겠다는 신호로 해석될 수 있다.



또 역사 인식이 온건하다고 평가받은 이시바 시게루 내각도 외교청서와 방위백서 등을 통해 독도가 일본 고유 영토라는 억지 주장을 되풀이했는데, 다카이치 내각이 더 강경한 발언을 내놓을 경우 양국 간 갈등은 불가피할 것으로 보인다.

기미야 다다시 도쿄대 명예교수는 최근 연합뉴스에 "다카이치 총리는 자민당 내에서 극우 인사들의 지지를 받고 있기 때문에 그들이 바라는 바(야스쿠니 참배 등)를 무시하기 어렵다"며 "역사 문제에서 강경한 입장을 취하고 있기 때문에 한국과 마찰이 생길 소지를 배제할 수 없다"고 말했다.



향후 한일관계는 이재명 대통령과 이시바 전 총리가 재개한 '셔틀 외교'에 달렸다는 분석도 나올 것으로 보인다.



지난 6월 취임한 이 대통령은 이시바 전 총리와 지난달까지 세 차례 회담하며 셔틀 외교 중요성을 확인하고, 양국 공통 과제에 함께 대처해 나가기로 했다.



다카이치 총리는 오는 31일 경주에서 개막하는 APEC 정상회의 참석을 계기로 이 대통령과 회담할 가능성이 있다.

이 대통령은 일본이 연내 개최를 추진해 온 한중일 정상회의 참석차 일본을 방문할 수도 있으나, 정상회의 일정은 예측하기 힘든 상황이다.



이시바 전 총리는 중국과 관계 개선에 적극적인 편이었으나, 다카이치 총리는 대만을 중시하고 중국 일부 지역의 인권 문제를 비판했던 터라 중국이 당분간은 새 내각의 외교 정책을 지켜본 뒤 한중일 정상회의 일정 조율에 응할 것으로 관측된다.

