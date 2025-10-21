‘알리 합작’ 지마켓, 연 7000억 투입 “오픈마켓 선도 혁신기업으로 부활”

신세계그룹 계열 지마켓(G마켓·옥션)과 중국 알리바바그룹의 알리익스프레스가 동맹 체계를 구축하면서 이용자 수 1900만명에 육박하는 거대 e커머스(전자상거래) 합작법인이 출범했다. 지마켓은 5년 안에 거래액을 지금의 2배 이상으로 늘린다는 목표 아래 2026년을 “오픈마켓 선도 혁신기업으로의 부활을 위한 재도약 원년”으로 선언했다.

지마켓은 21일 서울 코엑스에서 미디어데이를 열고 새로운 출발을 알렸다. 지마켓은 내년에만 약 7000억원에 달하는 적극적인 비용 집행을 통해 셀러들이 가장 신뢰하는 플랫폼을 만들고 국내는 물론 해외에서도 적극적 사업 확장을 해 나간다는 계획이다.

지마켓 새 수장인 제임스 장(한국명 장승환) 대표는 이날 “지마켓이 다시 한번 국내 1등 오픈마켓으로 올라서기 위해 ‘국내 경쟁력 강화’와 ‘글로벌 확장’이라는 두 축의 중장기 전략을 본격 추진하겠다”고 밝혔다. 장 대표는 국내와 해외 시장을 이을 수 있는 플랫폼 구현 의지를 ‘G-Market=글로벌-로컬 마켓’이란 캐치프레이즈로 표현했다.

‘글로벌-로컬 마켓’ 전략 실현을 위해 지마켓은 초기 비용으로 연 7000억원을 투입한다. 먼저 셀러들의 비용 부담을 줄이고 경쟁력을 키우기 위해 5000억원을 투입한다. 또한 고객들이 ‘달라진 G마켓’을 즉시 체감할 수 있도록 고객 대상 프로모션에는 1000억원을, 이커머스의 미래를 좌우할 인공지능(AI) 활용을 위해선 연 1000억원씩 사용할 예정이다. 이를 바탕으로 2030년까지 거래액을 지금보다 100% 이상 늘려 대한민국 대표 오픈마켓으로 자리매김하겠다는 비전이다.

지마켓의 미래 비전을 실현할 또 하나의 축은 해외 시장 확대다. 해외 판매 증대를 위한 기반은 지마켓이 속한 신세계그룹과 알리바바 인터내셔널이 손잡은 조인트벤처(JV)에 있다. 지마켓은 현재 알리바바 계열 동남아 지역 플랫폼인 라자다를 통해 싱가포르, 말레이시아, 태국, 필리핀, 베트남 5개국에서 상품을 판매 중이다. 최근에는 K뷰티 상품을 중심으로 첫 할인 행사를 열기도 했다. 라자다는 동남아 전역에 걸쳐 약 1억6000만명에 달하는 소비자를 보유한 초대형 플랫폼이다. 지마켓은 총 2000만개에 달하는 우수 상품을 공급 중이다. 지마켓은 동남아에 이어 세계 각지로 판로를 늘려간다는 계획이다. 두 번째 진출 지역은 남아시아 지역과 스페인, 포르투갈 등 남유럽이다. 2027년까지 북미, 중남미, 중동 등으로 진출할 예정이다.

