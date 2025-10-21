"정지하라" 경찰 치고 도주… 무면허·음주운전 40대 구속

무면허 음주 상태로 차를 몰다 경찰의 정지 및 하차 요구를 무시하고, 경찰관과 순찰차를 치고 달아난 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
부산 사하경찰서는 특수공무집행방해, 도로교통법(무면허, 음주운전) 위반 혐의로 A씨를 붙잡아 구속 송치했다고 21일 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨는 지난달 28일 오후 11시쯤 부산 사하구 한 식당에서 술을 마신 뒤, 자신의 1t 트럭을 운전하다 신고를 받고 출동한 경찰의 정지 요구를 무시하고 달아난 혐의를 받고 있다.
골목길로 달아난 A씨는 차량 시동을 끈 채 차량 내부에서 대기하다 경찰에 발각됐다고 판단해 재차 시동을 걸고, 달아나면서 도주로를 차단하는 경찰관과 순찰차를 트럭으로 여러 차례 들이받은 뒤 결국 멈춰 섰다.
경찰관은 삼단봉으로 차량 유리창을 깨고 A씨를 붙잡아 음주측정을 했고, 측정 결과 면허취소 수준의 혈중알코올농도가 나왔다.
경찰 관계자는 “음주운전 및 도주 행위는 본인뿐만 아니라 타인에게 큰 피해를 줄 수 있다”며 “적극적인 법 집행으로 엄정 대응하겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지