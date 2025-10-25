지팡이 아닌 운전대… 그것은 ‘이동의 자유’였다 [김동환의 김기자와 만납시다]

차량 계기판의 속도계 바늘이 시속 20㎞를 가리켰다. 차체의 미세한 떨림에 긴장한 듯 시각장애인 김정하(39)씨의 손에 힘이 들어갔다. ‘속도를 줄이며 천천히 방향을 바꾸는 게 좋다’는 옆자리 서울 서부운전면허시험장 관계자의 말에 그는 브레이크로 발을 옮겼다. 처음 밟는 브레이크에 차가 꿀렁였지만 두렵지 않았다. 속도를 낼 수 있는 직선 주로에 들어서자 그의 얼굴에도 조금씩 여유가 생겼다.



◆10여분의 운전… 평생 꿈꿔온 순간

지난 15일 서울 마포구 서부운전면허시험장에서는 실로암시각장애인복지관이 주최하고 한국도로교통공단이 후원한 ‘흰 지팡이의 날 기념 시각장애인 운전 체험 행사’가 열렸다. 시각장애인의 자립과 성취를 상징하는 흰 지팡이를 기념하고 권익을 높이는 취지에서 세계시각장애인연합회가 1980년 제정한 ‘흰 지팡이의 날(10월15일)’은 시각장애인에 대한 사회 전반의 인식 개선을 촉구하는 의미가 있다.



전맹과 저시력 중증 등 시각장애인 6명이 2종보통 면허 기능시험용 차량 3대에 나눠 타고, 대형면허 기능시험장 코스를 체험했다. 한 사람당 한 바퀴씩 별도 보조장비 없이 조수석의 면허시험장 관계자 음성안내만을 따랐다. 조수석에는 급정거에 대비한 보조 페달이 설치됐다.



기자는 김씨의 차량 뒷좌석에서 그의 첫 운전을 함께했다. 좌회전과 제동을 무사히 해낸 그에게 관계자는 “가다 서다를 아주 잘한다”고 격려했다. 출발지로 돌아와 차가 완전히 멈추고 주차 브레이크까지 채우고 나서야 긴장으로 굳었던 김씨의 얼굴에 조금씩 미소가 번졌다.

지난 15일 서울 마포구 서부운전면허시험장에서 진행된 ‘흰 지팡이의 날 기념 시각장애인 운전 체험 행사’에서 시각장애인 김정하씨가 조수석에 앉은 면허시험장 관계자의 지도를 따라 기능시험용 차량을 운전하고 있다. 김동환 기자

10여분 운전 체험은 김씨의 오랜 꿈 실현이었다. 도로교통법은 두 눈을 동시에 뜨고 잰 시력이 0.5 이상이거나, 한쪽 눈이 보이지 않으면 다른 쪽 눈 시력이 0.6 이상일 때 2종 운전면허 취득이 가능하도록 규정한다. 시각장애인 대다수의 면허 취득이 어려워 이날 체험은 김씨에게 ‘이동의 자유’를 선사한 의미가 컸다. 매년 봄·가을 두 차례 행사에는 6명씩 단 12명만 참여할 수 있는데 수요가 많아 김씨는 올해 봄부터 기회가 오기를 기다렸다.



이날의 운전은 김씨에게 낯설고 묘한 감정을 남겼다. 그는 “브레이크와 가속페달을 밟을 때 얼마나 조심해야 하는지 알겠더라”며 “세게 밟으면 차가 확 나가고 급히 멈칫한다”고 생생했던 느낌을 되짚었다.



7년째 김씨의 일상을 함께하는 활동보조인 A씨도 한 차례 뒷좌석에 탑승했다. 체험 장면을 휴대전화로 촬영하던 A씨는 “우리 정하는 뭐든 스스로 하려는 적극적인 사람이에요”라고 웃었다. 김씨는 “제가 운전을 잘못하면 다치실 수 있어서 더 조심스러웠다”고 말했다. 그는 촬영 사진의 기사 게재에 동의했다.



◆세상과의 연결… 지팡이를 대신한 운전대



상상마저도 낯선 시각장애인 운전 체험은 2021년 장애인의 날을 앞두고 “시각장애 때문에 해보지 못한 일 중 하나인 운전을 꼭 해보고 싶다”던 요청에서 시작됐다. 운전은 단지 차를 몰아 어디론가 가는 일이 아니라 스스로의 방향을 정하고 세상과 연결되는 경험인데, 누군가에겐 일상이지만 시각장애인들에게는 평생의 버킷리스트다.



다른 나라에서는 시각장애인의 ‘운전 접근권’을 넓히려는 시도가 이어지고 있다. 구글의 자율주행차 사업 부문 웨이모(Waymo)는 2016년 시각장애인의 완전자율주행차 탑승 성공을 알렸고, 일본은 음성안내와 진동 피드백을 결합한 보조운전 시뮬레이터를 개발해 체험교육에 활용한다.



시각장애인에게 가장 중요한 길잡이는 여전히 흰 지팡이이지만 이날만큼은 운전대가 그 역할을 대신했다.



김씨의 운전 체험을 지도한 면허시험장 관계자는 “3년째 행사에 참가하고 있다”며 “참가자들의 눈이 조금 불편할 뿐 우리와 크게 다르지 않다”고 말했다. 행사 후에는 더 긍정적이고 희망적으로 바뀌는 장애인들이 많다면서다.



한국도로교통공단 관계자는 “시각장애인이 운전의 즐거움을 직접 체험하고, 국민 모두가 교통약자를 이해하는 계기가 되길 바란다”며 “모두가 안전하고 따뜻한 교통문화를 만드는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.

