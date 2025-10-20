與 ‘대법관 14→26명 증원’ 사법개혁안 강행

더불어민주당 사법개혁특별위원회가 20일 현행 14명인 대법관을 26명으로 증원하는 내용 등을 골자로 한 ‘사법개혁안’을 발표했다. 사실상 ‘4심제’로 불리는 ‘재판 헌법소원’(재판소원)은 개별 의원이 발의한 법안 등을 통해 공론화를 거쳐 당론화한다는 방침으로 법안 처리 과정에서 진통이 예상된다.

더불어민주당 백혜련 사법개혁특별위원회 위원장이 20일 서울 여의도 국회에서 열린 사법개혁특별위원회 사법개혁안 발표에 참석해 개혁안의 구체적 내용을 밝히고 있다. 연합뉴스

민주당 사법개혁특위는 이날 국회에서 기자회견을 열고 △대법관 증원 △대법관추천위원회 다양화 △법관평가제도·인사위원회 개편 △하급심 판결문 공개 범위 확대 △압수수색 영장 사전심문제 도입 5대 개혁안을 공개했다. 정청래 대표는 “사법부에 대한 국민의 신뢰가 땅에 떨어진 것은 전적으로 사법부의 책임”이라며 조희대 대법원장의 ‘대선 개입 의혹’을 겨냥해 사법개혁의 당위성을 강조했다.



먼저 대법관은 법안 공포 1년 후부터 매년 4명씩 3년에 걸쳐 12명이 증원돼 총 26명의 대법관 체제(2개의 전원합의체)가 된다. 법안이 통과되면 이재명 대통령은 임기 중 대법관 22명을 임명할 수 있다. 대법관 추천위는 10명에서 12명으로 늘어난다. 현행 추천위에 포함된 법원행정처장이 제외되고, 헌법재판소 사무처장이 포함된다. 아울러 법관평가에 대한변호사협회 평가를 반영하도록 했다. 특위는 또 형사사건 1·2심 판결문에 대해 열람·복사를 전면 허용하고, 압수수색 영장 발부 과정에서 사전 대면 심문절차도 도입하기로 했다.



논란이 큰 재판소원 도입은 이번 특위안에는 포함되지 않았지만 정 대표는 “법원이 아무리 높다고 한들 다 헌법 아래 있는 기관”이라며 “당 지도부 안으로 입법 발의할 것”이라고 말했다.



민주당은 이날 사법개혁안에 이어 ‘허위조작정보 근절법’(정보통신망법 개정안)을 발표하고 당론으로 추진키로 했다. 민주당 언론개혁특위가 이날 발표한 허위조작정보 근절안은 혐오와 폭력을 선동하는 허위조작정보를 정보통신망법에 따라 유통이 금지되는 ‘불법 정보’로 규정하는 것이 골자다. 아울러 허위조작정보를 악의적으로 유포할 경우 징벌적 손해배상제로 처벌하도록 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지