설악산 대청봉 인근에 ‘깜짝’ 첫눈…등산객들 환호

“생각지도 못했는데 첫눈을 보게 돼서 기분이 좋습니다.”

초겨울 추위가 닥친 20일 설악산에는 올해 첫눈이 내렸다. 이날 새벽부터 내린 눈은 정상 인근인 대청봉을 기준으로 1㎝가량 쌓인 것으로 알려졌다. 기대하지 않았던 깜짝 첫눈에 설악산을 오른 등산객들은 연신 환호성을 내뱉었다.

20일 설악산 고지대에 올해 첫눈이 관측됐다. 설악산국립공원사무소 제공

올해 첫눈은 지난해(10월19일)보다 하루 늦고 2023년(10월21일)보다는 하루 빠른 기록이다. 최근 북서쪽에서 찬 대륙고기압이 확장하면서 설악산 정상 부근 기온이 급격히 떨어져 눈으로 변한 것으로 분석됐다.

이날 오전 7시 기준 아침 최저 기온은 설악산 영하 1도, 향로봉 0.5도, 구룡령과 미시령 3.8도, 대관령 6도, 춘천 8도 등을 기록했다.

김기창 설악산국립공원 재난안전과장은 “늦가을 설악산은 일교차가 커 산행 시 체력 소모가 많고 큰 사고로 이어질 수 있어 각별한 주의가 필요하다. 여분의 옷과 방한용품은 필수며 비상식량, 상비약품, 랜턴과 보조배터리 등을 철저히 준비해야 한다”고 당부했다.

20일 설악산 고지대에 올해 첫눈이 관측됐다. 설악산국립공원사무소 제공

이어 “입산시간 지정제에 따라 탐방 시간을 확인하고 안내 체계가 잘 갖춰진 지정 탐방로를 이용해야 한다. 가능하면 2명 이상 동반 산행을 권장한다”고 덧붙였다.

