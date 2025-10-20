"2차 소비쿠폰, 개시 4주만에 95% 신청·4조3천억원 지급 완료"

민생회복 소비쿠폰 개시 4주 만인 지난 19일 24시 기준 전체 대상자의 95.0%(4천336만 명)가 신청을 완료했다고 행정안전부가 20일 밝혔다. 지급 금액은 4조3천364억원에 달한다.



정부가 위축된 소비 진작을 위해 국민 90%에게 1인당 10만원씩 지급하는 '2차 민생회복 소비쿠폰'은 지난달 22일부터 신청·지급이 시작됐다.

14일 서울시 서대문구 인왕시장의 과일 매대에 '민생회복 소비쿠폰' 사용가능매장을 알리는 안내문이 붙어 있다.

소비쿠폰은 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 가운데 원하는 방식을 선택해 받을 수 있다.



지급 방식별 신청자는 신용·체크카드가 2천997만1천634명으로 가장 많았다. 지역사랑상품권은 모바일·카드 721만8천581명, 지류 75만3천579명이고, 선불카드 신청자는 542만291명이다.



소비쿠폰은 올해 6월 부과 본인 부담 건강보험료 가구별 합산액이 선정기준 이하인 경우 지급대상자가 된다. 가구원의 2024년 재산세 과세표준 합계액이 12억원을 초과하거나 2024년 귀속 금융소득 합계액이 2천만원을 초과하는 경우 해당 가구의 가구원 모두가 지급 대상에서 제외된다.

14일 서울시 서대문구 인왕시장의 한 정육점에서 한 시민이 민생회복 소비쿠폰으로 결제하고 있다.

정부는 고령자 등 거동이 불편한 국민을 대상으로 담당 지자체에서 직접 방문해 소비쿠폰을 지급하는 '찾아가는 신청'도 계속 운영하고 있다. 이 서비스를 통해 9월 22일∼10월 12일 32만2천675명이 소비쿠폰을 신청해 32만1천741명에게 지급이 완료됐다.



행안부는 다음 달 중 전문기관을 통해 소비쿠폰의 소득수준별·지역별·업종별·규모별 소비 창출 및 지역경제 활성화 효과 등에 대한 종합적 연구·분석에 착수할 계획이다.

