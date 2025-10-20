혼다, 중증 장애인 가족 대상 제주도 여행 후원

사진=혼다코리아 제공

혼다코리아(대표이사 이지홍)는 고양시덕양행신장애인주간보호센터와 함께 뇌병변 장애인 및 보호자 가족을 대상으로 지난 15일부터 17일까지 진행된 제주도 여행을 후원했다고 20일 밝혔다.

혼다의 핵심 가치 중 하나인 ‘인간존중’ 기반, 이동 취약계층의 권리와 자유를 보장하는 사회공헌활동의 일환으로 고양시덕양행신장애인주간보호센터의 뇌병변 이용인과 보호자 등 40여명이 참여했다.

혼다코리아는 이들이 제주에서의 특별한 시간을 자유롭게 누릴 수 있도록 항공편과 제주 현지 장애친화차량 특장버스 등 다양한 이동 편의를 지원했다.

뇌병변 장애인은 뇌의 손상으로 복합적인 신체기능의 장애를 지니고 있기 때문에 본인은 물론 보호자 역시 일상에서의 이동과 장거리 여행에 있어 많은 한계가 있다.

이에 고양시덕양행신장애인주간보호센터와 혼다코리아는 장애인 및 그 가족이 장애의 한계를 넘고 일상에서 벗어나 가족과 함께하는 소중한 추억을 만들고, 삶의 활력을 되찾는데 도움을 주고자 이번 여행의 기회를 마련했다.

혼다코리아 이지홍 대표이사는 “이번 여행 프로그램이 장애인 및 보호자분들께 새로운 경험과 휴식의 시간이 되었길 바란다”며, “앞으로도 지역사회와 상생하며 모두가 차별 없이 이동의 자유와 삶의 즐거움을 누릴 수 있도록 다양한 활동을 이어가겠다”고 말했다.

