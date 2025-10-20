현대엔지니어링, '굿디자인 어워드' 우수 디자인 선정

현대엔지니어링이 '2025 굿디자인 어워드'에서 2개 부문 우수디자인(GD)으로 선정됐다고 20일 밝혔다.

현대모비스 의왕연구소 1층. 현대엔지니어링 제공

굿디자인 어워드는 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 시상식으로, 산업디자인진흥법에 따라 1985년부터 매년 시행되고 있다. 심미성·창의성·사용성 등 다각적 평가를 거쳐 정부 인증 'GD' 마크를 부여한다.

이번에 선정된 상품은 현대엔지니어링이 건설한 현대모비스 의왕연구소(실내건축 디자인 부문)와 주차통합시스템(전기·전자제품 부문)이다.

현대모비스 의왕연구소는 현대엔지니어링이 지난 2023년 준공한 곳으로, '숨쉬는 연구공간'이라는 콘셉트 아래 감각적인 디자인과 사용성, 지속가능성을 종합적으로 고려해 설계한 점이 높은 평가를 받았다.

현대엔지니어링은 자연채광과 풍부한 조경 요소를 활용해 연구소의 개방성과 생동감을 극대화했다. 1층 내부의 광장은 다양한 방향의 동선 흐름을 만들어 구성원들의 에너지가 자연스럽게 모아지는 중심 공간으로 계획했다.

2층 '빛의 라이브러리'는 통창과 자연 목재의 질감을 살린 설계와, 사선 및 곡선을 활용한 공간 디자인으로 창의적인 소통과 협업을 이끌어내는 새로운 업무 공간이자 휴식의 공간으로 설계했다.

현대엔지니어링과 에이치애비뉴앤컴퍼니가 공동 개발한 주차통합시스템은 기존에 각기 다른 식으로 설치되던 조명, 폐쇄회로(CC)TV, 충돌방지시스템, 안내판 등 여러 장비를 통합적으로 설계해 시공성과 유지보수 편의성, 디자인을 개선했다.

또한 통합 배관으로 설비공간을 줄이고, 사용자가 직관적으로 인지할 수 있도록 디자인을 통일해 안전, 보안, 편의성을 높였다.

현대엔지니어링 관계자는 "현대모비스 의왕연구소와 주차통합시스템은 단순한 공간 설계를 넘어, 사용자 경험과 디자인 요소를 함께 고려한 결과물"이라며 "앞으로도 사람 중심의 공간을 통해 고객에게 새로운 가치를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

