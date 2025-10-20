제주돌문화공원, 25일 제1회 재즈 페스티벌

제주돌문화공원에서 제주의 자연을 품은 특별한 음악축제 ‘제1회 재즈 페스티벌’이 열린다.

20일 제주돌문화공원관리소에 따르면 ‘제주의 돌과 별’이라는 주제로 공원 돌박물관 야외무대에서 25일 오후 2시부터 8시까지 관람객에게 특별한 볼거리와 즐길거리를 제공한다.

제주돌문화공원 재즈 페스티벌 포스터. 제주돌문화공원관리소 제공

깊이 있는 재즈의 향연을 위해 국내 재즈를 대표하는 웅산밴드, 세계적인 재즈 뮤지션 데이먼 브라운, JTBC 싱어게인2 우승자 김기태를 비롯해 잔잔, 시크릿코드, 그렉밴드, 에피소드, 블로꾸 뺄라지다, 카이노스 어린이 뮤지컬 등 총 9개 팀이 참여해 다채롭고 풍성한 재즈 선율을 선사한다.

특히 이번 페스티벌은 ‘청춘, 재즈를 만나다’ 청소년 재즈 경연대회를 동시에 개최해 미래 재즈 인재 발굴에도 나선다. 사전 영상 예선을 통과한 본선 진출 청소년들이 현장에서 실력을 겨루며 무대 위에서 꿈을 펼친다.

공연과 더불어 방문객을 위한 다양한 부대행사와 친환경 체험존도 운영한다.

‘내가 만난 돌문화공원 풍경(돌·바람·제주)’을 주제로 한 어린이 사생대회, ‘기분이 째짐(jazz_im)’ 어린이 놀이터, ‘원예 체험’, ‘캔들워머 만들기’ 등 다채로운 체험부스가 마련되며 ‘재즈 6대 악기 스탬프 투어’를 통해 행사의 재미를 더한다.

모든 체험은 현장 선착순으로 접수한다. 입장료와 참가비는 전액 무료다. 관람객들은 돗자리를 지참하면 잔디광장에서 편안하게 공연을 관람할 수 있다.

김동희 돌문화공원관리소장은 “제주 고유의 돌과 자연경관이 어우러진 돌문화공원의 풍경과 재즈 특유의 자유롭고 즉흥적인 선율이 완벽한 조화를 이루며 관람객들에게 특별한 감동을 선사할 것”이라며 “이번 페스티벌이 서울의 대표 재즈 축제처럼 제주를 대표하는 문화 콘텐츠로 자리매김하고 지역 주민과 관광객 모두에게 색다른 경험과 추억이 되기를 기대한다”고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지