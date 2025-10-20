“K-패션 확산 가속”…무신사스탠다, 中 티몰 오픈 2주 만에 거래액 5억 돌파

중국 최대 전자상거래 플랫폼 ‘티몰’에 입점한 ‘무신사 스탠다드’가 오픈 2주 만에 거래액 5억원을 돌파했다.

20일 무신사에 따르면 자체브랜드(PB)인 무신사 스탠다드의 티몰 플래그십 스토어는 지난달 19일~이달 3일 기준 거래액 5억원을 돌파했으며 온라인 스토어 순 방문자수 120만명을 달성했다. 구매자의 80% 이상이 MZ세대 소비층으로 현지 젊은 세대의 선호가 높았다.

무신사는 국내에서 이미 확인된 중국 소비자 수요를 기반으로 구성한 현지 맞춤형 상품 전략이 주효했다고 분석했다. 무신사 스탠다드는 베이직부터 클래식, 트렌디 웨어를 폭넓게 아우르는 고품질·합리적 가격대의 제품으로 입소문을 타며 중국 관광객 사이에서 한국 필수 쇼핑 코스로 떠오르고 있다.

실제 올해 상반기 서울 강남, 명동, 성수, 한남, 홍대 등 외국인 특화 매장 5곳의 중국인 관광객 거래액은 전년 동기 대비 120% 증가했으며, 이 중10~20대가 40%로 가장 높은 비중을 차지했다.

또 현지 물류 및 배송 체계를 구축해 중국 고객들의 배송 편의성과 신뢰도를 높인 점도 매출로 이어졌다. 중국 현지에서 주문 후 48시간 이내에 신상품과 인기 품목을 받아볼 수 있도록 배송한 것이다.

무신사는 이에 더해 ‘무신사 플래그십 스토어’를 정식 오픈하고 K패션의 중국 시장 확산 모멘텀을 이어간다는 계획이다. 이 스토어에는 △기준 △노앙 △루에브르 △오소이 △파인드카푸어 등 20여 개 무신사 파트너 브랜드가 입점했다. 무신사는 연내 입점 브랜드를 50여 개까지 확대할 예정이다.

동시에 파트너 브랜드와 함께 라이브 커머스를 활용한 현지 고객 소통도 강화한다. 중국 내에서는 라이브 커머스가 온라인 쇼핑의 주요 채널로 자리잡고 있기 때문이다. 중국 인플루언서 ‘왕홍’과 협업해 다양한 라이브 콘텐츠를 선보인다.

무신사 관계자는 “무신사 스탠다드는 티몰 플래그십 스토어를 통해 현재 상하이, 베이징, 광둥성 등 중국 주요 대도시에서 빠르게 인지도를 높이며 중국 진출의 포문을 성공적으로 열었다”라며 “이번에 새롭게 문을 연 티몰 무신사 스토어는 한국의 독창적인 디자이너 브랜드와 현지 젊은 세대를 연결하는 가교 역할을 할 것으로 기대한다”라고 말했다.

