서초, 어르신 대상 IT 페스티벌

서울 서초구가 21일 서초스마트시니어교육센터에서 ‘2025 서초 스마트시니어 IT 페스티벌’을 연다.



19일 구에 따르면 이 행사는 ‘배움에서 즐거움으로, 디지털과 함께하는 새로운 노년’을 주제로, 어르신들의 디지털 기기 활용 능력을 향상하고 정보기술(IT)에 대한 관심과 흥미를 유도하고자 마련됐다.



1부에서 인공지능(AI) 코딩, 한컴타자 등 실전형 프로그램인 ‘스마트시니어 챌린지’가 진행된다. 연령대별로 최고 득점자 2명에게 상품이 수여된다. 애플의 확장현실(XR) 기기인 비전프로 등을 체험할 수 있는 부스도 마련된다.



2부 ‘도전! 시니어 IT 골든벨’ 퀴즈 대항전에선 참가자들이 팀과 개인전으로 실력을 겨룬다. 지역 내 노인복지시설이 팀을 구성해 참가한다. 반포1동주민센터에 위치한 서초스마트시니어교육센터는 만 55세 이상 구민을 상대로 다양한 디지털 교육을 운영한다. 매달 25일 수강 신청이 가능하다. 자세한 사항은 구 홈페이지에서 확인하면 된다.



전성수 서초구청장은 “어르신들이 AI 기술을 배우는 과정에서 흥미를 느끼고 일상생활에서도 유용하게 활용할 수 있기를 바란다”고 말했다.

