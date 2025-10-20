[단독] 이재명 대통령 생가터, 세금 들여 관광지 만든다

경북 안동에 있는 이재명 대통령의 생가터를 세금을 들여 관광지로 조성한다. 사업 초기 단계에서만 3억원 이상의 지자체 예산이 투입된 것으로 나타났다.

19일 국민의힘 서범수 의원실이 안동시청으로부터 제출받은 이 대통령 생가터 조성 사업 내역에 따르면 시는 주차장, 화장실, CCTV 설치를 비롯해 주변 지역을 관광명소로 만들기 위한 ‘콘텐츠 기획 용역계약’에 총 3억3700만원을 지출했다.

경북 안동시 예안면 도촌리에 있는 이재명 대통령의 생가터에 마을 향우회에서 제작한 알림 팻말이 지난 5일 꽂혀 있다. 안동=이지안 기자

안동시 예안면 도촌리 지통마 마을에 있는 이 대통령 생가터는 현재 집터도 남아있지 않은 작은 밭이다. 시는 주변 부지를 임차해 방문객 쉼터를 만들고, 주차장을 설치하는 등 환경 정비에만 사업비 총 8000만원을 썼다. 화장실 설치와 이에 필요한 세천 정비 사업에는 총 2억2000만원이 배정됐다. 방범용 CCTV 설치에도 1500만원이 들었다.

시는 이 대통령 생가터를 역사·문화적으로 복원해 관광명소로 개발하겠다는 목표다. 이를 위한 콘텐츠 기획 용역 시행 계획안에서 “생가터 및 주변공간을 단순 기념 공간이 아닌 체험·교육·소통 중심 공간으로 기획할 필요가 있다”며 “종합 문화공간으로 조성할 목적”이라고 밝혔다. 용역비는 2200만원이다.

시는 지난 7월에는 대통령실에 공문을 보내 생가터 조성사업의 일환으로 포토존을 설치할 계획이라고 알리며 이 대통령 공식 사진 자료와 포토존 설치 동의를 요청했다. 안동시에 따르면 대통령실은 이달 초 유선상으로 “대통령실 홈페이지 사진을 사용하고, 시가 자체 판단해 사업을 시행하라”고 답했다. 대통령실 관계자는 이날 통화에서 “해당 사업은 안동시 사업이고 대통령실은 어느 것도 협조하거나 관여한 것이 없다”고 말했다.

2017년 5월 경남 거제시는 갓 취임한 문재인 대통령의 생가 복원 사업 계획을 밝혀 논란이 됐다. 당시 문 대통령이 “대선이 끝난 지 얼마나 됐다고 이런 이야기가 나오는지 모르겠다”며 우려를 표명했고, 결국 사업이 보류됐다. 거제시는 최근 복원 사업을 재추진하기로 했으며, 총사업비는 12억6200만원에 이르는 것으로 알려졌다.

