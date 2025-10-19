감금·피살 韓대학생, 캄보디아 보낸 대포통장 모집 조직 주범 구속

뉴시스

경북경찰청 형사기동대는 19일 캄보디아 보이스피싱 조직에 의해 감금·피살된 한국인 대학생 사건과 관련해 숨진 피해자 박모 씨를 현지로 보낸 국내 대포통장 모집조직 주범 A(20대)씨를 19일 구속했다.

A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 이날 오전 11시 대구지법 안동지원에서 열렸다.

심사를 맡은 손영언 부장판사는 "도주 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

A씨는 지난 7월 대포통장 알선책 홍모(20대·구속기소) 씨로부터 지인인 박 씨를 소개받아 박 씨 명의로 통장을 개설토록 한 뒤 캄보디아로 출국하도록 한 혐의(전기통신 금융사기 피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 등)를 받고 있다.

경찰은 지난 9월 초 홍 씨를 검거한 뒤 박 씨 명의 통장 자금 흐름과 통신 기록 등을 추적하며 대포통장 유통조직 연루자 수사를 벌여왔다.

박 씨는 지난 7월 17일 홍 씨가 속한 조직의 지시에 따라 캄보디아로 출국했다가 3주 뒤인 8월 8일 깜폿주 보코산 인근 차 안에서 숨진 채 발견됐다.

박 씨에 대한 현지 부검은 오는 20일 오전 9시(현지시간)께 실시될 예정이다.

