민주 “장동혁, ‘尹 구치소 성지순례’…내란잔당 망령 부활”

더불어민주당이 19일 국민의힘 장동혁 대표의 윤석열 전 대통령 면회를 두고 ‘구치소 성지순례’라며 “내란 잔당의 망령이 부활하고 있다”고 거세게 비판했다.

민주당 문금주 원내대변인은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “윤석열이 구원자인 양 추종하며 구치소를 ‘성지순례’하듯 찾은 장 대표의 행태는 극우 정치가 민주주의를 조롱한 날로 기록될 것”이라며 이같이 말했다. 앞서 장 대표는 전날 페이스북에 지난 17일 서울구치소를 찾아 윤 전 대통령과 면회했다고 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표. 뉴스1

문 원내대변인은 “대한민국 헌법질서를 뒤흔든 내란수괴 윤석열을 ‘자유의 수호자’로 포장하는 그 언행은, 국민 앞에 사죄해야 할 반성의 시간이 아니라 ‘망령의 귀환’을 선언하는 행위와 다름없다”며 “민생은 실종되고, 남은 것은 ‘윤석열 구하기 볼썽사나운 정치쇼’”라고 말했다.

아울러 문 원내대변인은 장 대표가 국민의힘을 ‘사당화’하고 있다고 비판했다. 그는 “이제는 국민의힘 내부에서도 ‘그만하시라’는 자성의 목소리가 터져 나오고 있다”며 “장 대표가 주도하는 ‘구치소 순례 정치’는 제1야당의 품격을 짓밟고, 국민의힘을 내란 잔당의 사당으로 전락시키는 행태”라고 꼬집었다.

문 원내대변인은 이어 “윤석열은 법의 심판을 기다리는 피의자”라며 “그를 ‘자유대한민국의 구원자’로 미화하는 것은 내란 주범을 미화하는 반헌법적 행위이며, 헌정 질서를 유린한 과거의 악몽을 되살리는 일”이라고 지적했다.

장 대표가 윤 전 대통령과의 면회 소식을 알리며 “우리도 하나로 뭉쳐 싸우자. 좌파 정권으로 무너지는 자유대한민국을 살리기 위해, 국민의 평안한 삶을 지키기 위해”라고 덧붙인 것을 겨냥한 발언으로 해석된다.

문 원내대변인은 그러면서 “윤석열 잔당의 늪에서 빠져나오지 못하는 한, 국민의힘은 스스로 해산의 길을 걸을 뿐”이라며 “이 모든 것은 자업자득이며, 국민이 내린 냉혹한 심판의 서막”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지