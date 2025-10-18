화사, 40㎏대까지 감량한 이유…"여리여리한 몸매 원했다"

그룹 '마마무' 화사가 신곡 활동을 위해 체중을 감량했다고 밝혔다.
17일 유튜브 채널 '문별이다'에는 화사가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.
영상에서 문별은 "쉬니까) 살이 찌기 시작했다. 너무 쉬니까 먹는 거에 눈이 뜨고 움직임도 적어서 춤도 안 추고 하니까 50㎏ 넘어가더라"고 말했다.
화사는 "어이가 없다. 난 그렇게 움직여도 50㎏"라고 했고, 문별은 "움직이는 계획을 잡고 관리를 하니까 지금 45㎏"라고 밝혔다.
이에 화사는 "컴백 때문에 운동법을 바꿨다"며 "나는 무대 스타일 자체가 엄청 세게 하는 편이라 첫 곡부터 마지막 곡까지 계속 달린다"고 말했다.
이어 "마른 체형으로 가면 감당이 안 된다. 춤에 텐션감도 없어지고 나는 쫀득쫀득함이 좋아서 살집이 있고 근육 있는 체형이 잘 맞았다"고 설명했다.
화사는 "신곡이 여리여리하고 연약한 노래"라며 "사연이 있는 사람 이야기이다 보니까 마음고생으로 하면 살 빠지지 않나. 그런 결로 가고 싶어서 PT 선생님께 말해서 그런 몸을 만들기 위한 운동법으로 바꿨다"고 말했다.
한편 화사는 지난 15일 신곡 '굿 굿바이'(Good Goodbye)를 발표했다.
<뉴시스>
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지