“유방암 치료 끝났다” 박미선, 깜짝 근황 공개…9개월만 방송 복귀

개그우먼 박미선. 뉴스1

유방암 초기 진단으로 잠시 방송을 쉬었던 개그우먼 박미선(58)이 약 9개월 만에 시청자 곁으로 돌아온다.

18일 방송가에 따르면 박미선은 이달 말 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(유퀴즈) 녹화를 진행한다. 해당 방송은 다음 달 중 전파를 탈 예정이다. 이번 출연에서는 방송 활동 중단 이후의 심경과 유방암 투병 경험 등을 솔직하게 전할 것으로 알려졌다.

전날 SBS 예능 프로그램 ‘내겐 너무 까칠한 매니저-비서진’에서는 박미선이 목소리로 근황을 전하기도 했다. 드라마 ‘순풍산부인과’에서 모녀로 호흡을 맞췄던 배우 선우용여와의 통화에서 그는 “엄마 저 미선이에요. (생일)잔치 잘하고 계세요? 누구보다 그 자리에 함께하고 싶었는데 같이 못 가서 너무 죄송해요. 건강이 이래서 너무 죄송하네요”라고 인사를 전했다.

SBS ‘내겐 너무 까칠한 매니저-비서진’ 방송화면 캡처

박미선은 이어 “항상 저를 너무 많이 사랑해 주시고 친딸처럼 많이 걱정해 주셔서 너무 감사해요. 저도 건강 관리 잘 할게요. 언제나 행복하셔야 해요”라고 덧붙여 선우용여를 울컥하게 만들었다.

박미선은 올해 초 정기 건강검진에서 유방암 초기 진단을 받았으며, 이후 방송 활동을 중단하고 방사선 치료와 약물 치료를 병행해 왔다. 남편인 개그맨 이봉원은 지난 6월 MBC ‘라디오스타’에서 “(아내가) 잘 치료받고 쉬고 있다. 38년 동안 한 달도 못 쉬며 활동해 왔는데 이번 기회에 제대로 충전하고 있다”고 전했다.

후배 개그우먼 조혜련 역시 지난 15일 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서 “미선 언니에게 ‘나 완전 치료 끝났고 그동안 날 위해 기도해 줘 고맙다’는 연락을 받았다”며 “좋아졌다는 소식을 제일 먼저 나한테 전해준 게 고마웠다”고 밝혔다.

한편, 박미선은 1988년 MBC 공채 개그우먼으로 데뷔했으며, 1993년 KBS 공채 개그맨 이봉원과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다.

