짧아서 더 아쉬운 가을, 특별하게 만끽하고 싶다면?

짧아서 더 아쉬운 가을을 특별하게 만끽하고 싶다면 호텔로 가보자.

18일 업계에 따르면 대명소노그룹 소노인터내셔널의 '프레임 유어 어텀'(Frame Your Autumn) 패키지는 가을을 맞아 가족 여행객들이 소중한 추억을 쌓기에 적합하다.

이 패키지는 객실 1박과 함께 사우나 이용권(대·소인 공통) 2매, 시즌 음료 2잔, 파티빔&디자인칩으로 구성된다.

사우나 이용권으로 투숙 기간 내 각 리조트별 사우나 시설을 자유롭게 사용할 수 있다. 특히 소노벨 청송의 '솔샘온천'은 주왕산 자락 지하 800m 암반에서 용출되는 28~30도의 온천수를 자랑하며 수중 마사지 시설까지 있어 건강 증진과 피로를 풀기에 좋다.

파티빔&디자인칩의 경우 이미지나 문구를 벽과 천장 등에 투사해 감성적인 분위기를 연출할 수 있다.

가을 풍경을 배경으로 사진을 남길 수 있는 '스마트폰 사진 클래스' 특별 프로그램도 운영한다. 사진작가와 함께 스마트폰 사진 촬영 기초 이론을 배우고 소노호텔앤리조트의 풍경 명소에서 직접 사진을 촬영·보정해 보게 된다. 18일 소노캄 델피노, 25일 소노벨 델피노-단양, 11월 1일 소노캄 비발디파크, 11월 8일 소노벨 청송-변산에서 순차 진행된다. 소노호텔앤리조트 홈페이지 내 프로모션 페이지에서 선착순 접수를 받는다.

또 홈페이지에서 예약 시 패키지 10% 추가 할인과 조식 뷔페 20% 할인(4인) 혜택을 추가로 제공한다. 판매 및 투숙 기간은 11월 30일까지다.

롯데호텔앤리조트의 최상위 호텔 브랜드 시그니엘 서울이 준비한 '테이스트 오브 어텀'(Taste of Autumn) 패키지로는 가을의 정취 속에서 휴식과 함께 제철 과일의 풍미를 담은 프리미엄 디저트를 동시에 즐길 수 있다.

이 패키지는 객실 1박과 프리미엄 샤인머스캣 빙수 1개가 포함된 구성이다.

빙수는 눈꽃 플레이크 위로 가을 제철 과일인 샤인머스캣의 과육과 레몬 셔벗을 곁들여 달콤하고 상큼한 맛이 특징이다. 시그니엘 서울 79층에 위치한 더 라운지 또는 객실에서 인룸다이닝으로 프라이빗하게 맛볼 수 있다. 더 라운지는 오전 11시부터 오후 10시까지 운영하며, 인룸다이닝은 24시간 이용 가능하다.

11월 29일까지 예약할 수 있고 11월 30일까지 투숙이 가능하다.

한화호텔앤드리조트의 라이프 스타일 브랜드 마티에 오시리아가 선보인 '어텀 고메 인 오시리아'는 가을 미식 여행 패키지다.

객실 1박에 부산 로컬 다이닝 레스토랑인 골든리지와 올릭의 할인 혜택을 담았다.

골든리지는 미슐랭 스타 레스토랑에서 수년간 경력을 쌓아온 베테랑 김정문 셰프가 운영하며, 기장 미역 등 부산 현지에서 엄선한 식자재를 사용하는 것이 특징이다.

올릭은 호텔 최상층에 위치해 탁 트인 바다 전망과 신선한 해산물 요리로 휴식과 미식을 동시에 경험할 수 있다.

골든리지 조식 뷔페(대인 2인·소인 1인), 골든리지 다이닝 세트(2인), 올릭 전복장 세트(2인) 중 선택 가능하다. 가격은 정상가 대비 최대 69% 할인된 12만8000원부터다.

예약 기간은 오는 31일까지며 투숙 기간은 11월 30일까지다.

이랜드파크가 운영하는 켄싱턴호텔 여의도가 11월 30일까지 판매하는 '서울의 밤'은 도심 속 가을 여행 콘셉트의 패키지다.

객실 1박과 함께 브로드웨이 조식(2인), 이크루즈 달빛 뮤직 크루즈 승선권(2매), 켄싱턴 시그니처 수제 맥주 2캔 및 후라이드 오징어 스낵 세트로 구성돼 있다.

객실에서는 서울의 스카이라인을 조망하며 안락한 휴식을 취할 수 있다.

호텔 밖에서는 이크루즈에 올라 약 70분간 화려한 서울의 주요 야경 명소를 둘러보고 선상 라이브 공연을 감상한다. 운항 시간은 매일 오후 7시 또는 8시 30분이다.

