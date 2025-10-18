부쩍 쌀쌀해진 날씨…유통업계, 한발 빠르게 겨울용 상품 선보여

날씨가 쌀쌀해짐에 따라 백화점 등 유통업계는 한발 빠르게 겨울용 패션 상품과 침구를 선보인다. 가을 나들이 철을 맞아 다양한 팝업스토어 운영으로 쇼핑객의 발길을 끈다.

롯데백화점 제공

18일 업계에 따르면 롯데백화점은 다음달 9일까지 전점에서 '2025 구스&울 페어'를 개최한다. 알레르망과 소프라움, 세사 등 구스 이불을 롯데백화점 단독으로 50∼75% 할인된 가격에 선보인다. 대표 상품으로는 소프라움의 '쇼팽 2025 구스 속통'이 있다. 같은 기간 에비뉴엘 잠실점 6층 아트홀에서 주얼리 브랜드 골든듀와 함께 한글날을 기념하는 특별 전시 '주얼리, 한글에 홀리다'를 진행한다. 한글 타이포그래피 작가 안상수의 대표작 27점을 비롯해 한글의 조형미를 모티브로 특별 제작된 골든듀 한정판 주얼리 30여점을 함께 선보인다. 배우 김태리의 목소리로 진행되는 오디오 도슨트 프로그램도 특별하다.

신세계백화점은 오는 19일까지 강남점 1층 센트럴시티 오픈스테이지에서 YG엔터테인먼트의 아이돌 '베이비몬스터(BABYMONSTER)' 미니 2집 기념 팝업스토어가 열린다. 대표 상품으로는 베이비몬스터 유니폼과 후디집업, 지퍼 파우치 등이 있다. 앨범을 오프라인 팝업에서 구매 시 미공개 포토카드를 증정하는 사은행사도 진행한다. 포토존에서 사진을 찍거나 메모리 로그, 타임 미션 등의 체험형 이벤트, 럭키 드로도 경험할 수 있다.

현대백화점은 오는 19일까지 무역센터점 4층에서 벨기에 국민 만화 '땡땡의 모험' 팝업스토어를 진행한다. 7만원 이상 구매 시 땡땡의 모험 책을, 15만원 이상 구매 시 땡땡의 모험의 캐릭터 키링을 각각 무료로 증정한다. 압구정본점은 개점 40주년을 맞아 '현대, 예술이 된 시간' 전시를 진행한다. 압구정본점 3층 팝업존과 5층 살롱드 H에서 진행되는 이번 전시에서는 국내외 작가 40명이 압구정본점에 영감을 받아 창작한 예술 작품을 만나볼 수 있다.

이마트는 오는 22일까지 '가을 햇과일 대축제'를 진행한다. 추석 이후 수확해 저장성과 당도가 높은 신고배와 스테비아 대추 방울토마토, 단감, 홍시 등을 최대 반값에 할인 판매한다. 밤은 오는 19일까지 직접 한 봉지에 가득 담는 '무한담기' 행사도 펼친다. 샤인 머스캣과 타이벡감귤, 제주감귤 등노지 재배 물량이 나오기 시작하는 과일에도 할인가를 적용하고 사과대추와 무화과도 행사가에 선보인다.

홈플러스는 오는 19일까지 자체 브랜드(PB) 베이커리인 몽 블랑제(Mon Boulanger) 전 품목을 창사 이래 처음 반값 세일한다. '정통 단팥빵'(4입)과 '생크림 모카번'(6입)은 4천원대에 '순우유식빵'과 'The 좋은 버터롤'(8입)은 2천원대에 구매할 수 있다. 제품별 1인 2개로 한정한다. 22일까지 지금 구매하기 딱 좋은 인기 먹거리를 엄선한 'AI 물가안정 프로젝트'도 병행한다. 행사 카드로 결제 시 제주 햇밀감은 6천원, 15브릭스 샤인머스캣은 3천원 할인한다.

롯데마트는 오는 22일까지 명절 이후 지갑이 가벼워진 고객이 알뜰하게 장을 볼 수 있도록 오는 '슈퍼 세이브 위크' 행사를 한다. 감자는 22일까지 100g당 299원, 애호박은 19일까지 개당 1천290원에 판매한다. 올해 처음 출하된 햇굴(150g)은 3천990원, 자연산 방어회(300g)는 2만4천900원이다. 모양이나 외관상 흠집이 있어도 품질에 차이가 없는 '상생 사과대추'와 '상생 단감'도 저렴하게 준비했다.

쿠팡은 다음달 2일까지 뷰티 신제품을 단독으로 먼저 선보이는 '트렌뷰' 행사를 연다. '트렌뷰'는 쿠팡이 뷰티 브랜드사와 협력해 개발 단계부터 함께하는 선론칭 프로젝트이다. 더마팩토리·바닐라코·아이오페 등 12개 브랜드가 참여해 19종의 신제품을 쿠팡에서 최초로 선보인다. 2만원 이상 구매 시 5천원 할인쿠폰을 제공한다.

SSG닷컴은 신세계 계열 이커머스 SSG닷컴이 '한입베이글'과 '박준서 명장 베이커리' 상품을 단독 판매한다. 19일까지 성수동에서 열리는 쓱닷컴 오프라인 페스타 '미지엄'에서 직접 시식해볼 수 있으며 현장 QR코드 통해 구매하면 할인 혜택도 있다. 한입베이글은 크고 무거운 기존 베이글의 단점을 보완한 한입 사이즈 베이글로 유명한 성수동 맛집이다. 박준서 명장 베이커리 신상품은 소금빵과 콩배기 모찌식빵 등 5종이다.

롯데온은 오는 31일까지 추석 연휴 기간 불어난 체지방이 걱정되는 고객을 위해 '급찐급빠 체지방 관리템 이너뷰티 기획전'을 운영한다. 최대 20%까지 브랜드별 자체 할인혜택이 제공되며 깜짝 쿠폰도 지급한다. '쥬비스 녹차 카테킨'과 '바이탈뷰티 메타그린슬림업', '올바른 레몬즙 착즙', '종근당건강 지엘핏 다이어트' 등이 대표 상품이다.

11번가는 11번가의 트렌드 패션 버티컬 서비스 '#오오티디(OOTD)'가 '미리 준비하는 겨울 패션 베스트' 기획전을 오는 19일까지 진행한다. 타미힐피거와 스파오, 아웃도어프로덕츠 등이 참여해 니트와 패딩 조끼, 플리스 점퍼, 모직 코트 등 겨울 감성 가득한 상품을 최대 30% 할인가에 선보인다. 카카오페이머니로 결제 시 7% 할인 혜택도 추가로 제공한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지