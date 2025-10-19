전남개발공사, 경주서 ‘행복동행하우스 6호점’ 준공...‘APEC 성공개최 기원’

전남개발공사는 지난 16일 경북 경주에서 경북개발공사와 함께 사회공헌 활동을 전개하며 APEC 성공개최를 위한 영호남 상생협력의 뜻을 이어갔다.

전남개발공사와 경북개발공사 임직원들이 지난 16일 경북 경주에서 APEC 성공개최를 위한 사회공헌 활동을 진행한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 전남개발공사 제공

양 공사는 이번 활동을 통해 조손가정의 지적장애 청소년이 거주하는 주거공간을 ‘영호남 행복동행하우스 6호점’으로 선정하고, 열악한 생활환경을 전면 개선하는 주거 리모델링 사업을 추진했다.

이번 사업을 통해 열악했던 조손가정의 주거공간을 전면 보수해 실내 도배·장판·샤시·LED 조명 교체와 옥상 방수, 외벽 보수 등 전반적인 환경을 개선하고, 책상과 책장 등 가구를 직접 설치해 청소년이 쾌적하고 안전한 공간에서 학업에 전념할 수 있도록 지원했다.

이와 함께 지적장애 청소년의 문화적 감수성과 자립 의식을 높이기 위해 공방 체험 원데이클래스를 진행했다.

양 공사는 APEC 정상회의 행사장 일대에서 ‘클린데이 환경정화 캠페인’을 펼쳐 깨끗한 대한민국 조성에도 앞장섰다.

장충모 전남개발공사 사장은 “영호남 행복동행하우스는 양 공사가 함께 뜻을 모아 어려운 이웃의 주거환경을 개선한 뜻깊은 사업”이라며 “특히 APEC 정상회의 개최지인 경주에서 사회공헌 활동을 펼쳐 더욱 의미가 깊다. 앞으로도 두 기관이 지속적인 협력을 통해 상생발전과 사회적 가치 실현에 앞장서겠다”고 말했다.

